Verallia bien orienté, objectifs 2024 confirmés

(AOF) - Verallia, qui avait abaissé ses prévisions d'Ebitda ajusté 2024 fin juillet, a confirmé ses objectifs 2024 lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre. En début de séance, l'action du fabricant de bouteilles et d'emballages en verre gagne 5,40% à 26,94 euros et se classe parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120. Au troisième trimestre, l’Ebitda ajusté est ressorti à 210 millions d’euros, soit une marge de 24,1% contre respectivement 256,1 et 27,5%, un an plus tôt.

Le Plan d'Action de Performance a généré une réduction nette des "coûts de production cash" de 2,7% soit 49,3 millions d'euros sur les 9 premiers mois dont 16,8 millions d'euros pour le seul troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires a reculé de 6,6% à 871 millions d'euros. Il a baissé de 4,7% à taux de change et périmètre constants. Verallia indique que les volumes du troisième trimestre sont, à périmètre comparable, supérieurs à ceux de l'année dernière dans la plupart des segments de marché, notamment la bière et les pots pour la nourriture.

"La reprise de l'activité reste toutefois très progressive en Europe, avec des niveaux d'activité au troisième trimestre globalement en ligne avec le deuxième trimestre, une consommation finale atone et pour certains segments de marché comme les spiritueux des niveaux de stocks toujours élevés en aval de la chaîne de valeur", ajoute le groupe.

La société précise que le "déstockage le long de la chaine de valeur est bien avancé dans de nombreux segments mais continue d'affecter la demande".

Verallia a enregistré une hausse du ratio d'endettement net à 2,3 fois l'Ebitda ajusté des 12 derniers mois, contre 1,9 fois au 30 juin 2024 et 1,2 fois au 31 décembre 2023 à la suite de l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie pour une valeur d'entreprise de 230 millions d'euros.

L'Ebitda ajusté 2024 est attendu aux environs de celui de 2022 : 866 millions d'euros.

