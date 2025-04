Verallia annonce "une centaine de départs" en Allemagne

Usine Verallia à Chateaubernard(Charente) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le géant verrier français Verallia a annoncé mercredi "un plan de réduction de ses effectifs et de ses coûts" en Allemagne qui devrait se traduire "par une centaine de départs pour un coût estimé de l’ordre de 10 millions d'euros" en raison de difficultés sur ce marché.

Ce "projet d'optimisation des ressources en Allemagne", qui concerne "notamment les sites de Bad Wurzach et Essen", vise à adapter la "structure de coût" du groupe "aux conditions difficiles observées depuis plusieurs mois sur le marché allemand", a annoncé Verallia.

"L’année 2025 a débuté dans un environnement incertain et volatil, marqué par une consommation européenne toujours atone et une recrudescence des tensions géopolitiques et commerciales mondiales", a souligné le groupe à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

Malgré une "reprise des volumes" de ventes qui s'est confirmée, Verallia a fini le 1er trimestre avec un chiffre d’affaires à 818 millions d'euros, en léger recul de 2,2% par rapport au 1er trimestre 2024, qui s'explique "principalement par la baisse des prix".

Son Ebitda ajusté, indicateur reflétant sa rentabilité, a fondu de 28% par rapport au 1er trimestre 2024 à 147 millions d'euros, affecté par un écart d’inflation fortement négatif.

En conséquence, le groupe a indiqué qu'il révisait son objectif d’Ebitda ajusté pour 2025, désormais attendu autour de 800 millions d'euros (contre un niveau proche de celui de 2024 soit 842,5 millions d'euros initialement).

Le groupe qui se présente comme le 3e producteur mondial et le leader européen de l'emballage en verre pour les boissons et l'alimentaire avec 35 sites principalement en Europe et en Amérique du Sud, emploie près de 11.000 salariés.