Verallia améliore sa marge d'EBITDA ajusté au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 07:23
Le fabricant d'emballages en verre précise que cette baisse du CA reflète celle des prix de vente, tandis que ses volumes se sont montrés stables, la croissance dans la plupart des pays compensant la baisse attendue de l'activité en Allemagne.
"L'amélioration de la profitabilité au premier trimestre 2026 marque une première étape dans le redressement de la performance de Verallia", commente le directeur général Patrice Lucas, précisant se concentrer en priorité sur les leviers internes.
Selon Verallia, le Plan d'Amélioration de la Performance (PAP) a produit à nouveau de solides résultats, générant une réduction nette des coûts de production cash de 2,1% (pour un objectif du groupe fixé à 2%), soit 12 MEUR.
À fin mars 2026, le ratio d'endettement net s'élève à 2,7 fois l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, comme à fin décembre 2025 et après 2,3 fois à fin mars 2025, et le groupe revendique une liquidité robuste de 856 MEUR.
Tout en restant vigilant dans un contexte d'incertitudes accrues liées au conflit au Moyen-Orient, Verallia confirme ses perspectives 2026, en particulier un EBITDA ajusté d'environ 700 MEUR et un free cash-flow d'environ 220 MEUR.
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