Verallia abaisse ses perspectives 2025, CA -2,8% au T3

Verallia VRLA.PA a abaissé mercredi ses perspectives pour l’année 2025, visant désormais un Ebitda ajusté d’environ 700 millions d’euros, contre environ 800 millions initialement, en raison du "décalage dans l’amélioration des conditions de marché".

Le free cash-flow est estimé à environ 150 millions d’euros, contre une génération supérieure à 200 millions d'euros précédemment.

Le verrier français a enregistré un chiffre d’affaires de 846,0 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse de 2,8% par rapport à 2024 en données publiées, "le ralentissement de la demande verrière en août et septembre n’ayant pas permis de maintenir la bonne dynamique du deuxième trimestre".

