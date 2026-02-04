 Aller au contenu principal
Veradermics s'envole lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse élargie de 256,3 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 20:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de Veradermics MANE.N , développeur de médicaments pour la restauration des cheveux, ont plus que doublé à la Bourse de New York

** L'action s'est ouverte à 34 dollars et a grimpé jusqu'à 40 dollars; dernière hausse de 126,5 % à 38,5 dollars

** MANE a vendu 15,1 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie à 17 $ chacune, ce qui a permis de lever 256,3 millions de dollars

** Elle avait auparavant prévu de vendre 13,35 millions d'actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune

** MANE développe des traitements pour la perte de cheveux, une condition qui affecte environ 50 millions d'hommes et 30 millions de femmes aux États-Unis

** Le géant pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a manifesté son intérêt pour acheter jusqu'à 4,9 % des actions de MANE vendues lors de l'introduction en bourse

** Jefferies, Leerink Partners, Citigroup et Cantor ont été les co-chefs de file de l'offre

