Veradermics progresse, puis recule après une augmentation de la taille de son émission d'actions à 414 millions de dollars

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30 avril - ** L'action de la société biopharmaceutique Veradermics MANE.N , fondée par des dermatologues, a reculé de 3,6 % jeudi, à 102,74 dollars, après l'émission complémentaire dont la taille a été augmentée ** L'action MANE a progressé de 7,5 % en début de séance pour atteindre 114,50 dollars, son plus haut niveau depuis son introduction en bourse en février à 17 dollars ** La société basée à New Haven, dans le Connecticut, a annoncé mercredi soir une offre portant sur environ 3,8 millions d'actions à 100 dollars, pour un produit brut d'environ 384,4 millions de dollars

** Elle a également vendu des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter 300 000 actions pour environ 30 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé auprès d'entités affiliées à Suvretta Capital ** L'action MANE a bondi de près de 48 % pour clôturer à 100,10 dollars lundi, après que la société a annoncé plus tôt dans la journée des résultats positifs d'essais cliniques de phase avancée pour son médicament oral contre la calvitie masculine

** La société a déclaré que la version à libération prolongée du minoxidil ne présentait aucun problème de sécurité cardiaque grave et qu'elle prévoyait de mener d'autres études, notamment chez les femmes ** En fin de journée lundi, la société a lancé une offre publique de 3,35 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés à des fins diverses, notamment pour financer les activités de lancement commercial, développer l'infrastructure de commercialisation, étendre les capacités de production et soutenir la R&D, conformément au prospectus

** Avant l'offre, le fonds spéculatif Suvretta détenait environ 4,2 millions d'actions sur les quelque 37,3 millions d'actions en circulation de MANE

** Jefferies, Leerink, Citigroup et Cantor sont les co-teneurs de livre de l'offre

** Les quatre analystes couvrant le titre sont optimistes, dont un avec une note "achat fort"; objectif de cours médian de 111 dollars, selon les données de LSEG