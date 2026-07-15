Veradermics en hausse après la publication de résultats positifs d'une étude de phase intermédiaire sur un médicament oral contre la chute des cheveux chez les femmes

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15 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Veradermics MANE.N progresse de 15,8 % à 127,59 dollars

** Le titre est en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus de deux mois si cette tendance se maintient

** La société indique que son médicament expérimental oral contre la chute des cheveux , le VDPHL01, a atteint l’objectif principal d’une étude de phase intermédiaire menée chez des femmes souffrant d’alopécie androgénétique, une affection courante qui entraîne un amincissement progressif de la chevelure

** Elle précise que 89 % des femmes sous traitement à prise unique quotidienne et 90 % de celles sous traitement à deux prises quotidiennes ont signalé une amélioration de la densité capillaire après six mois

** Selon la société, les patientes ont vu pousser en moyenne environ 23 cheveux supplémentaires par centimètre carré dans la zone traitée

** Les analystes de Citi estiment que la repousse capillaire visible dès le deuxième mois, l’efficacité similaire quel que soit le schéma posologique et l’absence d’effets indésirables graves ou cardiaques liés au traitement renforcent le potentiel commercial du VDPHL01 dans le traitement de l’alopécie androgénétique féminine

** La société prévoit de disposer des données d’un essai clinique en cours de phase intermédiaire à avancée chez les femmes au premier semestre 2027, ainsi que d’une étude de phase avancée chez les hommes au second semestre 2026

** Le cours de l’action a progressé d’environ 12 % depuis l’introduction en bourse de la société le 4 février, sur la base du dernier cours de clôture