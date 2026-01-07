Vera monte en flèche après que la FDA a accepté l'examen prioritaire d'un médicament contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Vera Therapeutics VERA.O ont bondi de 24% à 57,59 $ dans les échanges avant bourse

** La société déclare que la FDA américaine a accepté l'examen prioritaire pour son médicament expérimental atacicept pour traiter la néphropathie IgA, une maladie rénale grave

** La néphropathie à IgA est une maladie auto-immune qui peut entraîner une insuffisance rénale chez environ la moitié des patients, déclare la société

** La décision de la FDA est attendue pour le 7 juillet - VERA

** L'entreprise affirme qu'un essai de phase avancée a montré une réduction significative des niveaux de protéines urinaires, un marqueur clé des lésions rénales

** Le médicament peut être auto-administré chaque semaine à domicile; le profil de sécurité est similaire à celui d'un placebo, déclare l'entreprise

** Le statut d''examen prioritaire' est attribué aux médicaments qui offrent une amélioration significative par rapport aux autres traitements disponibles pour un trouble spécifique ou qui fourniraient une option de traitement là où il n'y en a pas

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 8 % au cours de l'année écoulée