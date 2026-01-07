 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vera monte en flèche après que la FDA a accepté l'examen prioritaire d'un médicament contre les maladies rénales
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Vera Therapeutics VERA.O ont bondi de 24% à 57,59 $ dans les échanges avant bourse

** La société déclare que la FDA américaine a accepté l'examen prioritaire pour son médicament expérimental atacicept pour traiter la néphropathie IgA, une maladie rénale grave

** La néphropathie à IgA est une maladie auto-immune qui peut entraîner une insuffisance rénale chez environ la moitié des patients, déclare la société

** La décision de la FDA est attendue pour le 7 juillet - VERA

** L'entreprise affirme qu'un essai de phase avancée a montré une réduction significative des niveaux de protéines urinaires, un marqueur clé des lésions rénales

** Le médicament peut être auto-administré chaque semaine à domicile; le profil de sécurité est similaire à celui d'un placebo, déclare l'entreprise

** Le statut d''examen prioritaire' est attribué aux médicaments qui offrent une amélioration significative par rapport aux autres traitements disponibles pour un trouble spécifique ou qui fourniraient une option de traitement là où il n'y en a pas

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 8 % au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

VERA THERAPEUT RG-A
46,5800 USD NASDAQ +0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank