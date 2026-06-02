Vera en hausse alors que la FDA accepte d'examiner les données d'un médicament contre les maladies rénales en phase avancée en vue d'une autorisation complète

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2 juin - ** L'action de Vera Therapeutics VERA.O progresse de 2,9 % à 34,92 $ en pré-ouverture

** VERA indique s'être mise d'accord avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour accélérer les démarches susceptibles de déboucher sur l'autorisation complète de son médicament expérimental contre les maladies rénales, l'atacicept

** La société indique que la FDA a accepté d'examiner les données clés d'une étude de phase avancée plus tôt que prévu, les résultats étant désormais attendus au troisième trimestre 2026, au lieu de 2027

** Vera prévoit de déposer une demande complémentaire au quatrième trimestre sur la base de données d'essais supplémentaires

** L'atacicept fait déjà l'objet d'un examen par la FDA en vue d'une autorisation accélérée chez les patients atteints de néphropathie à IgA, une décision étant attendue le 7 juillet

** La néphropathie à IgA est une maladie auto-immune pouvant entraîner une insuffisance rénale

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 33 % depuis le début de l'année