Veon revoit ses prévisions à la hausse et signale des investissements numériques en Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gianluca Lo Nostro

Veon, la société mère de Kyivstar

KYIV.O , premier opérateur mobile ukrainien, a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfices, affichant ainsi sa confiance dans sa stratégie d'expansion au-delà des services de télécommunications traditionnels.

Basée à Dubaï, Veon, qui détient également des marques de télécommunications à travers l’Asie, s’est positionnée comme un vecteur pour les investisseurs internationaux souhaitant s’exposer à la reconstruction de l’Ukraine . Le groupe se développe dans des domaines tels que le divertissement, les services financiers et les "super-applications", qui regroupent plusieurs services numériques sur une seule et même plateforme, à l’image de l’application chinoise WeChat.

Voici quelques détails:

* VEON prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 15% à 18% en 2026, contre une fourchette de 11% à 14% dans ses prévisions précédentes .

* Elle table sur une croissance de l’EBITDA comprise entre 9% et 12%, contre une prévision précédente de 7% à 10%.

* La hausse des prix de l’énergie due à la guerre en Iran a affecté les prévisions publiées au premier semestre, ce qui a incité Veon à adopter une approche prudente, a déclaré le directeur financier Burak Ozer.

* Le directeur général, Kaan Terzioglu, a déclaré que l’intérêt des investisseurs pour l’Ukraine était à son plus haut niveau historique et a annoncé de nouveaux investissements dans le numérique dans ce pays.

* “Nos prochains investissements porteront sur la construction de centres de traitement de données qui pourront également desservir d’autres pays en cas de besoin”, a-t-il déclaré à Reuters.

* L'action Veon a progressé de 6% en pré-ouverture.