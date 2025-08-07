VEON cherche à conclure d'autres contrats dans le domaine des satellites après l'accord conclu avec Starlink d'Ukraine

VEON en pourparlers avec Amazon, AST SpaceMobile et OneWeb

Lancement de services satellitaires avec Starlink cette année

Envisage des accords avec plusieurs opérateurs dans d'autres pays

VEON VEON.O est en discussion avec le projet Kuiper d' Amazon AMZN.O , AST SpaceMobile ASTS.O et Eutelsat OneWeb ETL.PA pour étendre ses services satellitaires pour les appareils mobiles au-delà de l'Ukraine, a déclaré sa directrice générale jeudi.

Les opérateurs de télécommunications du monde entier adoptent de plus en plus la technologie satellitaire pour combler les lacunes en matière de couverture, en particulier dans les zones reculées où les réseaux terrestres sont coûteux ou confrontés à des défis géographiques.

"Nous allons être sélectifs. Nous examinerons chaque pays et nous étudierons les autres solutions possibles. En fonction de la disponibilité commerciale, des problèmes de capacité et de la hiérarchisation des orbites, nous pourrons faire des choix différents", a déclaré Kaan Terzioglu, directrice générale de VEON, lors d'une interview.

La technologie de la téléphonie cellulaire directe consiste à positionner des satellites équipés de modems cellulaires avancés en orbite terrestre basse. Les satellites fonctionnent comme des tours cellulaires dans l'espace, transmettant des signaux aux smartphones au sol.

VEON, le groupe de télécommunications à l'origine du plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Ukraine, déploiera la technologie de la téléphonie directe en Ukraine cette année en utilisant le réseau dédié Starlink d'Elon Musk. Il s'agit du premier fournisseur en Europe à introduire les services satellitaires sur la téléphonie mobile.

Kaan Terzioglu a mis l'accent sur les difficultés rencontrées dans des régions telles que le Kazakhstan, en citant son vaste territoire et sa population clairsemée, qui rendent impossible une couverture totale par les réseaux terrestres.

En Ukraine, les conditions de guerre, les lignes de front et les mines terrestres empêchent la maintenance normale du réseau.

Elle a également évoqué les perturbations liées au climat dans des pays comme le Bangladesh et le Pakistan, où les cyclones et les inondations peuvent compromettre les réseaux terrestres pendant de longues périodes.

Il serait difficile de donner un calendrier pour ces investissements, car ils dépendent des décisions des gouvernements concernant les licences de téléphonie directe, a déclaré Kaan Terzioglu.

Plus tôt dans la journée de jeudi, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions annuelles en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice de base, après avoir enregistré de solides résultats au deuxième trimestre.

Elle s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires total augmente de 13 % à 15 % et que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) augmente de 14 %à 16 % cette année.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos fin juin a atteint 1,09 milliard de dollars (1,09 milliard de dollars), tandis que l'EBITDA s'est élevé à 520 millions de dollars.

VEON a déclaré qu'elle s'attendait à une charge hors trésorerie pouvant atteindre 200 millions de dollars au cours du troisième trimestre en raison deson cotation prévue aux États-Unis Kyivstar) et de la vente de ses activités au Kirghizistan.

