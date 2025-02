VEOM GROUP : Chiffre d'affaires 2024 : 20,3 M EUR - Perspectives

Chiffre d'affaires 2024 : 20,3 M€

Division Chacon & DIO Home : recul de -14% avec une dégradation du marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage)

Division Cabasse Audio : repli de -28% dans un contexte économique adverse avec une consommation ralentie et le lancement décalé au 2 nd semestre de la nouvelle enceinte THE PEARL MYUKI

Perspectives

Taux de marge brute 2024 attendu en légère progression

Chacon & DIO Home : démarrage au 1 er trimestre 2025 des livraisons dans le cadre d'un contrat majeur auprès d'une importante centrale de bricolage et déploiement des nouvelles gammes de produits pour la Smart Home en 2025, permettant d'envisager un retour à une croissance très soutenue

démarrage au 1 trimestre 2025 des livraisons dans le cadre d'un contrat majeur auprès d'une importante centrale de bricolage et déploiement des nouvelles gammes de produits pour la Smart Home en 2025, permettant d'envisager un retour à une croissance très soutenue Cabasse Audio : poursuite de l'élargissement de la gamme Wireless Luxury Audio en 2025, avec le lancement de deux nouveaux produits, et développement d'un 2 nd produit dans le cadre du partenariat avec la grande maison de luxe

poursuite de l'élargissement de la gamme Wireless Luxury Audio en 2025, avec le lancement de deux nouveaux produits, et développement d'un 2 produit dans le cadre du partenariat avec la grande maison de luxe Objectif de retour à un EBITDA bénéficiaire en 2025 avec le plein effet du plan de réduction des coûts de l'ordre de 1,7 M€

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires 25 027 20 324 -19% Chacon & DIO Home 15 735 13 592 -14% Cabasse Audio 9 292 6 733 -28%

VEOM Group a clôturé son exercice 2024 avec un chiffre d'affaires consolidé de 20,3 M€, en recul de -19%, dans un marché toujours pénalisé par une demande très ralentie dans le retail et des niveaux de stocks toujours importants chez certains distributeurs.

Activité du groupe par division

À l'issue de son exercice 2024, l'activité de la division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 13,6 M€, en recul de -14% par rapport à l'exercice précédent, conforme à la tendance globale du marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage). Depuis mi-2023, ce marché a connu une forte dégradation, liée à la contraction du marché de l'immobilier et de la construction, à la baisse du pouvoir d'achat à la baisse du pouvoir d'achat, et aux incertitudes politiques en France, qui s'est traduite par des reculs à deux chiffres pour de nombreux acteurs en France.

Pour cette division, l'année 2024 a été marquée par le renouvellement de ses principales gammes en domotique, visiophones et caméras en Sécurité-Vidéo, fruit de deux années de développement pour la marque DiO.

La division Cabasse Audio enregistre quant à elle un chiffre d'affaires consolidé de 6,7 M€ à l'issue de l'exercice 2024, en repli annuel de -28% par rapport à la même période de l'an dernier, pénalisé par un environnement économique dégradé tout au long de l'année

Dans le sillage des neuf premiers mois de l'exercice, la fin d'année a été marquée par une consommation ralentie, tant en France qu'à l'international, et des niveaux de stocks qui demeurent élevés chez les distributeurs et les revendeurs, essentiellement à l'export. Il convient également de souligner l'effet de base défavorable lié à d'importantes livraisons, fin 2023, de solutions audio hautes performances dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique conclus avec une grande maison de luxe (aucune livraison de cette solution au 4 ème trimestre 2024).

À l'été 2024, Cabasse a lancé THE PEARLMYUKI, enceinte active connectée haute résolution ultra portable et ultra puissante, dont les premières livraisons n'ont débuté qu'au 4 ème trimestre et devraient monter en puissance au 1 er semestre 2025.

Objectifs financiers

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, VEOM Group devrait enregistrer un taux de marge brute en légère progression par rapport à l'exercice précédent, portée par la division Chacon & DIO Home.

Sur le plan opérationnel, le plan de réduction des coûts au sein des deux divisions, représentant un montant annuel d'économies de l'ordre de 1,7 M€, sera pleinement effectif sur la totalité de l'exercice 2025, mettant ainsi VEOM Group en position pour retrouver un EBITDA bénéficiaire.

Sur le plan financier, les négociations relatives à l'endettement bancaire, visant à étendre l'horizon de trésorerie de VEOM Group pour accompagner ses développements en 2025, se poursuivent et la société demeure confiante quant à l'issue de ces négociations.

Perspectives

La division Chacon & DiO Home continue de miser sur l'innovation et l'élargissement de sa gamme de produits pour la Smart Home pour saisir les opportunités de croissance dès la reprise du marché de l'équipement de la maison. En 2025, le groupe prévoit une accélération de l'implantation des nouvelles gammes de produits lancés tout au long de l'exercice.

Par ailleurs, les deux contrats majeurs de distribution signés en 2024, dont un auprès d'une importante centrale de bricolage européenne pour la livraison de produits de domotique et de vidéo sécurité pour la Smart Home , vont désormais contribuer significativement au chiffre d'affaires de la division à compter de 2025, avec une croissance très soutenue de la division attendue dès le 1 er trimestre 2025.

Pour la division Cabasse Audio , le retour à la croissance sur l'exercice 2025 demeure fortement conditionné par (i) l'évolution de la consommation, notamment à l'international, (ii) la politique de gestion des stocks en magasin, et (iii) le lancement commercial de deux nouveaux produits majeurs.

D'autre part, dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec la grande maison de luxe, la conception d'un second produit a été confirmé mi-2024. Son développement est actuellement en cours.

Agenda financier 2025

Publication Date Résultats annuels 2024 Mercredi 23 avril 2025 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 Mercredi 23 juillet 2025 Résultats semestriels 2025 Mardi 23 septembre 2025 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 3 février 2026 Résultats annuels 2025 Mercredi 22 avril 2026

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 8 050 331

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr