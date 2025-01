VEOM GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2024 :

58 017 titres VEOM Group

0,00 € en espèces

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 137 247 titres 25 889,25 € 795 transactions VENTE 121 583 titres 24 738,66 € 550 transactions

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

42 353 titres VEOM Group

6 064,98 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

16 441 titres VEOM Group

110 989,06 € en espèces

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 8 050 331

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexe

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 795 137 247 25 889,25 550 121 583 24 738,66 01/07/2024 6 1470 307,98 5 399 85,37 02/07/2024 1 114 23,94 1 115 24,38 03/07/2024 13 1975 422,01 9 2423 519,44 04/07/2024 10 1745 368,94 5 736 157,93 05/07/2024 20 6705 1319,16 9 4870 959,42 08/07/2024 0 0 0 11 4006 792,91 09/07/2024 0 0 0 1 200 40,4 10/07/2024 9 1080 224 1 190 39,9 11/07/2024 2 474 97,32 1 200 41,2 12/07/2024 0 0 0 5 1438 299,67 15/07/2024 0 0 0 11 2290 493,32 16/07/2024 2 133 29,79 2 525 117,6 17/07/2024 6 603 133,14 0 0 0 18/07/2024 1 188 41,36 8 1619 358,85 19/07/2024 5 1550 339,12 8 2279 507,76 22/07/2024 9 2010 446,3 5 1007 228,29 23/07/2024 4 60 13,08 1 99 21,78 24/07/2024 16 1722 368,05 16 2995 655,39 25/07/2024 8 3022 671,06 16 3594 841,82 26/07/2024 9 2048 488,81 1 85 20,49 29/07/2024 8 1439 332,73 1 800 185,6 30/07/2024 4 279 64,32 4 650 151,7 31/07/2024 6 723 165,91 2 10 2,32 01/08/2024 3 382 87,1 0 0 0 02/08/2024 2 838 191,07 0 0 0 05/08/2024 4 388 88,28 0 0 0 06/08/2024 1 117 26,56 1 200 45,6 07/08/2024 1 2 0,46 4 1267 291,36 08/08/2024 3 465 106,62 3 239 55,21 09/08/2024 7 1552 353,08 0 0 0 12/08/2024 0 0 0 1 350 79,45 13/08/2024 1 114 26,68 10 3482 808,19 14/08/2024 2 500 117 0 0 0 15/08/2024 2 151 37,75 45 14288 3709,28 16/08/2024 21 2059 566,83 18 1656 461,62 19/08/2024 9 1109 288,06 5 554 148,66 20/08/2024 10 1427 369,7 6 875 230,23 21/08/2024 14 1449 380,47 7 864 229,6 22/08/2024 13 1306 364,18 21 2463 695,21 23/08/2024 12 2341 637,11 0 0 0 26/08/2024 16 2789 694,59 11 982 254,28 27/08/2024 2 585 147,42 1 500 126,5 28/08/2024 16 3225 799,29 1 200 49,8 29/08/2024 4 569 135,77 0 0 0 30/08/2024 5 1294 305,26 4 896 212,64 02/09/2024 10 1458 342,23 0 0 0 03/09/2024 25 4122 928,24 5 2819 605,18 04/09/2024 5 806 173,58 5 1058 228,91 05/09/2024 17 3761 807,54 27 7319 1645,14 06/09/2024 0 0 0 3 1500 330 09/09/2024 7 614 138,78 5 460 105,12 10/09/2024 2 10 2,21 1 200 44,4 11/09/2024 0 0 0 2 170 38,16 12/09/2024 2 60 13,51 3 300 68 13/09/2024 30 4931 1044,73 9 1634 341,32 16/09/2024 2 252 51,41 1 252 51,66 17/09/2024 1 144 30,1 6 1100 231,06 18/09/2024 2 187 39,27 1 222 46,62 19/09/2024 13 1294 265,59 1 124 24,8 20/09/2024 1 20 4,02 7 550 113,81 23/09/2024 0 0 0 2 170 35,53 24/09/2024 7 563 117,15 1 222 46,62 25/09/2024 3 390 81,12 2 267 55,71 26/09/2024 17 2133 432,7 4 2100 418,11 27/09/2024 0 0 0 6 740 148,18 30/09/2024 11 1334 272,93 10 1214 268,29 01/10/2024 37 11268 1872,43 2 150 30,45 02/10/2024 27 9154 1349,73 11 3700 569,4 03/10/2024 9 2454 382,88 4 2105 340,66 04/10/2024 8 2970 447,32 16 2643 407,37 07/10/2024 12 2729 381,23 6 827 122,44 08/10/2024 5 821 116,81 5 1400 201,94 09/10/2024 9 1400 202,97 0 0 0 10/10/2024 0 0 0 3 398 56,32 11/10/2024 2 82 11,6 0 0 0 14/10/2024 5 207 29,24 3 950 134,03 15/10/2024 9 872 119,91 1 85 11,82 16/10/2024 0 0 0 6 524 73 17/10/2024 16 1765 244,87 1 100 13,7 18/10/2024 2 200 27,4 3 496 68,77 21/10/2024 15 3070 432,65 30 7936 1222,86 22/10/2024 24 4269 606,26 28 6065 955,39 23/10/2024 22 1987 277,57 3 470 66,17 24/10/2024 10 1488 209,16 0 0 0 25/10/2024 10 3007 415,29 1 715 100,1 28/10/2024 3 10 1,38 5 1080 150,93 29/10/2024 4 346 48,08 4 959 134,15 30/10/2024 0 0 0 12 2802 398,42 31/10/2024 12 2830 420,37 3 778 115,92 01/11/2024 1 50 7,38 0 0 0 04/11/2024 35 6821 947,46 0 0 0 05/11/2024 3 506 72,78 11 2710 376,73 06/11/2024 6 1066 151,97 5 684 96,14 07/11/2024 7 370 52,44 0 0 0 08/11/2024 3 376 52,91 1 20 2,83 11/11/2024 4 362 50,35 3 219 29,92 12/11/2024 3 202 27,21 6 561 77,8 13/11/2024 7 356 48,98 5 197 27,6 14/11/2024 19 2219 300,77 0 0 0 15/11/2024 9 797 107,98 6 573 76,28 18/11/2024 11 612 81,2 3 19 2,58 19/11/2024 4 500 65,26 1 650 85,15 20/11/2024 0 0 0 0 0 0 21/11/2024 0 0 0 0 0 0 22/11/2024 0 0 0 0 0 0 25/11/2024 0 0 0 0 0 0 26/11/2024 0 0 0 0 0 0 27/11/2024 0 0 0 0 0 0 28/11/2024 0 0 0 0 0 0 29/11/2024 0 0 0 0 0 0 02/12/2024 0 0 0 0 0 0 03/12/2024 0 0 0 0 0 0 04/12/2024 0 0 0 0 0 0 05/12/2024 0 0 0 0 0 0 06/12/2024 0 0 0 0 0 0 09/12/2024 0 0 0 0 0 0 10/12/2024 0 0 0 0 0 0 11/12/2024 0 0 0 0 0 0 12/12/2024 0 0 0 0 0 0 13/12/2024 0 0 0 0 0 0 16/12/2024 0 0 0 0 0 0 17/12/2024 0 0 0 0 0 0 18/12/2024 0 0 0 0 0 0 19/12/2024 0 0 0 0 0 0 20/12/2024 0 0 0 0 0 0 23/12/2024 0 0 0 0 0 0 24/12/2024 0 0 0 0 0 0 27/12/2024 0 0 0 0 0 0 30/12/2024 0 0 0 0 0 0 31/12/2024 0 0 0 0 0 0