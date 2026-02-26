Veolia vise une croissance organique solide du chiffre d'affaires en 2026
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:24
L'activité Technologies de l'Eau génère un chiffre d'affaires de 4 954 millions d'euros, en croissance de 3,6 % à périmètre et change constants par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires de l'activité Déchets s'élève à 2 853 millions d'euros. La diminution est de -3,7 % à périmètre et change constants.
L'EBITDA s'inscrit à 7 050 MEUR contre 6 788 MEUR au 31 décembre 2024, soit une croissance de 6,3 % à périmètre et change constants. La progression de la marge est de 70 pbs.
Le résultat net courant part du Groupe a atteint 1 643 MEUR au 31 décembre 2025, en hausse de 9,1?%. Le bénéfice net courant part du Groupe par action s'élève à 2,25 EUR contre 2,13 EUR, en hausse de 7,6 % à change constant.
Le résultat net publié part du groupe ressort à 1 217 MEUR contre 1 098 MEUR au 31 décembre 2024 ( 10,9 %).
Au niveau des objectifs 2026, le groupe vise une croissance organique solide du chiffre d'affaires excluant les prix des énergies, une croissance organique de l'EBITDA entre 5 % et 6 %, une croissance du résultat net courant part du Groupe d'au moins 8 % à change constant et en excluant Clean Earth.
Le groupe s'attend également à une croissance du bénéfice net courant part du Groupe par action en ligne avec celle du résultat net courant part du Groupe (grâce au plan de rachat d'actions pour compenser l'impact du plan d'actionnariat salarié) et une croissance du dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant part du Groupe par action.
Valeurs associées
|35,230 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
A lire aussi
-
En 2024, 515.000 ruptures conventionnelles individuelles ont été signées et 75% d'entre elles ont permis une ouverture de droit à l'assurance chômage. Les trois organisations patronales et au moins la CFDT sont parvenues mercredi 25 février à un accord réduisant ... Lire la suite
-
Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a publié jeudi un bénéfice net plus que doublé en 2025, à 5,8 milliards de livres (6,7 milliards d'euros), porté par une hausse de ses ventes et un effet comptable positif lié à ... Lire la suite
-
Le distributeur Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...) a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 2,5% en 2025, mais en légère hausse de 0,5% à périmètre comparable, un millier de magasins ayant été fermés ou vendus l'an dernier. Le groupe, très endetté, ... Lire la suite
-
Eramet: la production de sables minéralisés au Sénégal interrompue pour une "période longue" après un incendie
La mine d'extraction de sables minéralisés que le groupe Eramet exploite au Sénégal va rester à l'arrêt "pour une période longue dont la durée reste indéterminée à ce stade" à la suite d'un incendie survenu le 22 février, a annoncé l'entreprise jeudi. L'incendie, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer