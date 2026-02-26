 Aller au contenu principal
Veolia vise une croissance organique solide du chiffre d'affaires en 2026
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:24

Veolia a réalisé un chiffre d'affaires à 44 396 MEUR, en hausse de 1,4?% à périmètre et change constants et de 2,8 % hors effet prix des énergies.

L'activité Technologies de l'Eau génère un chiffre d'affaires de 4 954 millions d'euros, en croissance de 3,6 % à périmètre et change constants par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires de l'activité Déchets s'élève à 2 853 millions d'euros. La diminution est de -3,7 % à périmètre et change constants.

L'EBITDA s'inscrit à 7 050 MEUR contre 6 788 MEUR au 31 décembre 2024, soit une croissance de 6,3 % à périmètre et change constants. La progression de la marge est de 70 pbs.

Le résultat net courant part du Groupe a atteint 1 643 MEUR au 31 décembre 2025, en hausse de 9,1?%. Le bénéfice net courant part du Groupe par action s'élève à 2,25 EUR contre 2,13 EUR, en hausse de 7,6 % à change constant.

Le résultat net publié part du groupe ressort à 1 217 MEUR contre 1 098 MEUR au 31 décembre 2024 ( 10,9 %).

Au niveau des objectifs 2026, le groupe vise une croissance organique solide du chiffre d'affaires excluant les prix des énergies, une croissance organique de l'EBITDA entre 5 % et 6 %, une croissance du résultat net courant part du Groupe d'au moins 8 % à change constant et en excluant Clean Earth.

Le groupe s'attend également à une croissance du bénéfice net courant part du Groupe par action en ligne avec celle du résultat net courant part du Groupe (grâce au plan de rachat d'actions pour compenser l'impact du plan d'actionnariat salarié) et une croissance du dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant part du Groupe par action.

Valeurs associées

VEOLIA
35,230 EUR Euronext Paris -0,37%
