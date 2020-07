Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia vise un Ebitda supérieur à €3,5 mds en 2020-directeur financier Reuters • 30/07/2020 à 09:04









30 juillet (Reuters) - Des dirigeants de Veolia VIE.PA ont déclaré jeudi à l'occasion d'une conférence téléphonique avec les analystes : * QUE LE GROUPE VISAIT UN EBITDA SUPÉRIEUR À 3,5 MDS D'EUROS EN 2020 - CLAUDE LARUELLE, DIRECTEUR FINANCIER * QUE LA CESSION ÉVENTUELLE DES ACTIFS DU GROUPE DANS LE TRAITEMENT DE L'EAU EN AMÉRIQUE DU NORD N'ÉTAIT PAS À L'AGENDA DU GROUPE POUR 2020 - ANTOINE FRÉROT, PDG Pour plus de détails, cliquez sur [ VIE.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.05%