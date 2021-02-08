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Veolia-Toutes les conditions posées par l'Etat sur le dossier Suez ont été remplies-Frérot
Reuters08/02/2021 à 09:33

PARIS, 8 février (Reuters) - Antoine Frérot, PDG de Veolia

VIE.PA , a déclaré lundi lors d'une conférence téléphonique :

* VEOLIA A DÉPOSÉ CE LUNDI MATIN SON OPA SUR LE SOLDE DU CAPITAL DE SUEZ

* VEOLIA A RÉAFFIRMÉ L'ENSEMBLE DE SES ENGAGEMENTS DANS CE CADRE, NOTAMMENT SUR L'EMPLOI

* LE FONDS MERIDIAM S'EST ENGAGÉ À CONSERVER SUEZ EAU FRANCE, QUI LUI SERAIT CÉDÉ, POUR AU MOINS 25 ANSSUEZ NE VEUT EN RÉALITÉ PAS PLUS DISCUTER AVEC VEOLIA AUJOURD'HUI QU'AUPARAVANT

* VEOLIA PENSE QUE LE DÉPÔT DE SON OPA PERMETTRA PEUT-ÊTRE ENFIN D'ENGAGER UN DIALOGUE AVEC SUEZ

* VEOLIA CONFIRME LE CALENDRIER DE SON OPÉRATION SUR SUEZ, QU'IL PRÉVOIT DE FINALISER D'ICI 8 À 14 MOIS

* VEOLIA-LA DÉCISION DE JUSTICE A ÉTÉ REÇUE PAR LE GROUPE APRÈS LE DÉPÔT DE L'OPA SUR SUEZ, TOUTES LES CONDITION LÉGALES SONT SATISFAITES

* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SUEZ A REFUSÉ DE SUSPENDRE LES TRAVAUX AVEC ARDIAN-GIP

* LE PDG DE VEOLIA SE DIT PRÊT À RENCONTRER À NOUVEAU LE DG DE SUEZ CETTE SEMAINE

* VEOLIA-DANS LE CADRE DE L'OFFRE SUR SUEZ, LES ACTIONNAIRES DE CE DERNIER POURRAIENT APPORTER LEURS TITRES À L'ISSUE DE LA PROCÉDURE ANTITRUST, D'ICI 8 À 14 MOIS

* L'AMF A UN MOIS POUR DÉCLARER SI L'OFFRE SUR SUEZ EST CONFORME

* LE PDG DE VEOLIA ESTIME QUE LE GROUPE SERA EN MESURE DE FRANCHIR TOUS LES OBSTACLES JURIDIQUES MIS EN PLACE PAR SUEZ

* VEOLIA-TOUTES LES CONDITIONS POSÉES PAR L'ETAT SUR LE DOSSIER SUEZ ONT ÉTÉ REMPLIES Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA SEVI.PA

Opération Veolia - Suez
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4 commentaires

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  • janaliz
    10:28

    Frérot ! Drôle de sire... Je pense que son coup de force pourrait lui coûter cher...

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