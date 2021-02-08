Veolia-Toutes les conditions posées par l'Etat sur le dossier Suez ont été remplies-Frérot
Reuters•08/02/2021 à 09:33
PARIS, 8 février (Reuters) - Antoine Frérot, PDG de Veolia
VIE.PA , a déclaré lundi lors d'une conférence téléphonique :
* VEOLIA A DÉPOSÉ CE LUNDI MATIN SON OPA SUR LE SOLDE DU CAPITAL DE SUEZ
* VEOLIA A RÉAFFIRMÉ L'ENSEMBLE DE SES ENGAGEMENTS DANS CE CADRE, NOTAMMENT SUR L'EMPLOI
* LE FONDS MERIDIAM S'EST ENGAGÉ À CONSERVER SUEZ EAU FRANCE, QUI LUI SERAIT CÉDÉ, POUR AU MOINS 25 ANSSUEZ NE VEUT EN RÉALITÉ PAS PLUS DISCUTER AVEC VEOLIA AUJOURD'HUI QU'AUPARAVANT
* VEOLIA PENSE QUE LE DÉPÔT DE SON OPA PERMETTRA PEUT-ÊTRE ENFIN D'ENGAGER UN DIALOGUE AVEC SUEZ
* VEOLIA CONFIRME LE CALENDRIER DE SON OPÉRATION SUR SUEZ, QU'IL PRÉVOIT DE FINALISER D'ICI 8 À 14 MOIS
* VEOLIA-LA DÉCISION DE JUSTICE A ÉTÉ REÇUE PAR LE GROUPE APRÈS LE DÉPÔT DE L'OPA SUR SUEZ, TOUTES LES CONDITION LÉGALES SONT SATISFAITES
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SUEZ A REFUSÉ DE SUSPENDRE LES TRAVAUX AVEC ARDIAN-GIP
* LE PDG DE VEOLIA SE DIT PRÊT À RENCONTRER À NOUVEAU LE DG DE SUEZ CETTE SEMAINE
* VEOLIA-DANS LE CADRE DE L'OFFRE SUR SUEZ, LES ACTIONNAIRES DE CE DERNIER POURRAIENT APPORTER LEURS TITRES À L'ISSUE DE LA PROCÉDURE ANTITRUST, D'ICI 8 À 14 MOIS
* L'AMF A UN MOIS POUR DÉCLARER SI L'OFFRE SUR SUEZ EST CONFORME
* LE PDG DE VEOLIA ESTIME QUE LE GROUPE SERA EN MESURE DE FRANCHIR TOUS LES OBSTACLES JURIDIQUES MIS EN PLACE PAR SUEZ
* VEOLIA-TOUTES LES CONDITIONS POSÉES PAR L'ETAT SUR LE DOSSIER SUEZ ONT ÉTÉ REMPLIES Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA SEVI.PA
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