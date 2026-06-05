Veolia tire la sonnette d'alarme sur les eaux usées traitées

L'Assemblée des parties prenantes de Veolia, nouvellement créée, a lancé un appel à l'action pour accélérer le déploiement de solutions technologiques éprouvées, comme la réutilisation des eaux usées traitées. Dans son communiqué, la société indique qu'avec seulement 8% de l'eau actuellement recyclée à l'échelle mondiale, le déploiement de la réutilisation des eaux usées traitées se heurte à des obstacles psychologiques, financiers et réglementaires.

Pour accélérer le déploiement de la réutilisation des eaux usées traitées, l'Assemblée des parties prenantes a formulé 10 propositions concrètes et engagements parmi lesquels :

- Une nouvelle approche de la "sécurité hydrique", basée sur des solutions innovantes, elle repose sur un diagnostic intégrant les besoins des parties prenantes, les contraintes et les enjeux locaux pour définir un mix d'approvisionnement optimal et aligné avec la stratégie territoriale.

- Le partage en open source d'ici la fin de l'année 2026, d'un outil permettant de calculer le coût anticipé d'un manque d'eau ("cost of no water") afin de rendre le risque tangible pour les décideurs publics et économiques. Le groupe y travaille avec plusieurs membres notamment Esther Crauser-Delbourg, économiste de l'eau, Susan Doering pour Aon Insurance et Laurie Chesné pour le groupe Natixis CIB.

- Un appel à la tenue d'une conférence mondiale récurrente de l'ONU sur l'eau, au même titre que celles sur le climat et la biodiversité, afin de replacer la question dans les priorités internationales et de promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées comme l'une des composantes fondamentales de l'agenda hydrique mondial.

Grâce à ses solutions propriétaires, Veolia propose des approches innovantes pour renforcer la sécurité environnementale : des solutions favorisant la sobriété et les économies d'eau, par exemple la lutte contre les fuites dans les réseaux, la réutilisation des eaux usées traitées et des solutions de dessalement, déployées lorsque toutes les autres options ont été envisagées.

Veolia est le pionnier de la réutilisation des eaux usées traitées à grande échelle. Depuis plus de vingt-cinq ans, le groupe accompagne ses clients à travers le monde, par exemple en Espagne, en Namibie, au Moyen-Orient ou au Chili pour déployer des solutions sur mesure.

En France, depuis 2022, Veolia déploie des ReutBox. Compactes et mobiles, ces unités permettent aux stations d'épuration de fonctionner en circuit fermé et de disposer d'eau recyclée de qualité pour des usages externes comme l'irrigation agricole, le nettoyage urbain ou l'arrosage d'espaces verts. Plus de cinquante stations sont équipées ou en cours d'équipement à date. A Narbonne, grâce à une installation de pointe, la réutilisation des eaux usées traitées permet également d'irriguer la vigne et à Argelès, dans les Pyrénées-Orientales, la plus grande installation en France irriguera également prochainement les cultures locales.