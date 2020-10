Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia tente une nouvelle trêve, Suez rejette ses propositions Reuters • 04/10/2020 à 16:40









(Actualisé avec réaction de Suez) par Gwénaëlle Barzic PARIS, 4 octobre (Reuters) - Veolia VIE.PA s'est engagé dimanche à ne pas lancer d'OPA hostile sur Suez SEVI.PA s'il parvient à racheter les parts d'Engie ENGIE.PA dans le groupe de service aux collectivités, tentant à nouveau de désamorcer l'hostilité de son rival qui a rejeté immédiatement cette nouvelle proposition. Veolia tente depuis un mois de racheter l'essentiel des parts que détient Engie dans son concurrent français, première étape avant une offre sur l'ensemble du groupe dans le but de constituer un "champion français" du traitement des déchets et de l'eau. Mais le projet suscite une hostilité farouche chez Suez dont le conseil soutient le projet du fonds d'investissement français Ardian de bâtir une offre alternative pour les parts d'Engie dans Suez. Une réunion décisive se tiendra lundi au conseil d'administration d'Engie qui avait accueilli "favorablement" mercredi dernier l'offre - revue à la hausse - de Veolia, tout en demandant un délai supplémentaire de cinq jours avant de rendre sa décision finale. "Suite aux discussions constructives menées avec le management du groupe Suez depuis le 1er octobre, (...) le groupe Veolia annonce qu'il s'engage inconditionnellement à ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans Suez", déclare Veolia dans un communiqué diffusé ce dimanche. Veolia répond ainsi à l'une des demandes formulées par le conseil d'administration d'Engie en supprimant certaines conditions à la validité de son offre. PAS DE TRÊVE Veolia avait notamment conditionné sa proposition à la suppression d'une fondation néerlandaise mise en place par Suez pour y loger ses actifs dans l'eau en France, une opération surprise qui a pour effet d'entraver le projet de Veolia. Veolia estime ainsi "apporter la garantie souhaitée par le conseil d'administration d'Engie, en complément du prix proposé et des engagements sociaux forts pris par le Groupe, rendant ainsi possible la cession des 29,9% du capital qu'Engie détient dans Suez". Pour tenter de convaincre les autres parties de sa volonté de dialogue, Veolia s'engage également à étendre le périmètre des actifs de Suez qui auraient vocation à être cédés au fonds Meridiam, déjà candidat à la reprise de l'activité Eau en France de Suez. Le périmètre cédé serait ainsi étendu à des actifs d'eau à l'international pour un chiffre d'affaires total de l'ordre de 5 milliards d'euros (incluant les 2,2 milliards d'euros de l'Eau France). Suez a toutefois opposé une fin de non recevoir immédiate à ces nouvelles propositions. Dans une lettre adressée au PDG de Veolia Antoine Frérot que Reuters a pu consulter, le président de Suez Philippe Varin déclare que le conseil d'administration de son groupe qui s'est à nouveau réuni ce dimanche considère toujours l'offre de son rival comme hostile. Une trêve, souhaitée par Engie et l'Etat français, son actionnaire, ne semble ainsi toujours pas d'actualité, bien que les dirigeants des entreprises concernées se soient vus à quatre reprises depuis jeudi soir, selon deux sources au fait des discussions. (Avec Mathieu Rosemain et Sarah White, édité par Tangi Salaün)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.31% SUEZ Euronext Paris -0.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.51%