VEOLIA/SUEZ: BRUNO LE MAIRE NE VEUT "NI VAINQUEUR NI VAINCU" PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a estimé vendredi qu'un éventuel rapprochement entre Veolia et Suez était un bon projet stratégique tout en énumérant une série de conditions. Veolia a proposé dimanche de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son rival afin de bâtir avec lui un "grand champion mondial français de la transformation écologique". "L'idée stratégique qui est de créer un champion mondial de la gestion des déchets, des questions environnementales, est une bonne idée stratégique mais elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix et elle doit obéir à un certain nombre de règles", a déclaré le ministre de l'Economie à des journalistes en marge d'un déplacement. Bruno Le Maire a notamment estimé que l'opération devait offrir une "bonne valorisation" de la participation d'Engie dans Suez, évoquant l'intérêt patrimonial de l'Etat français, qui détient 23,6% d'Engie. "Il ne doit pas y avoir dans cette opération un vainqueur et un vaincu. Le seul vainqueur, ce doit être l'industrie française", a-t-il ajouté, citant en outre la préservation des emplois. Le président du conseil d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a estimé en début de journée que l'offre de Veolia présentait des atouts mais que le prix proposé était insuffisant. Il a également appelé à un dialogue entre Veolia et Suez. (Gwénaëlle Barzic, Benjamin Mallet et Marc Angrand)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +1.71%