 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 1: Rennes implose, Strasbourg sur sa lancée
information fournie par AFP 24/08/2025 à 19:49

Emmanuel Emegha marque pour Strasbourg face à Nantes, le 24 août 2025 à La Meinau ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Emmanuel Emegha marque pour Strasbourg face à Nantes, le 24 août 2025 à La Meinau ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Rennes a été plombé par deux exclusions en début de match et a coulé 4-0 dans le derby breton à Lorient, dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1, qui a vu Strasbourg poursuivre sur sa lancée de la saison dernière avec une deuxième victoire.

Emmanuel Emegha a permis au RCSA de s'imposer 1-0 contre Nantes à la Meinau, d'une tête croisée sur un service impeccable de Dilane Bakwa, en fin de match. L'attaquant néerlandais venait pourtant de rater une reprise à bout portant devant le but vide. Strasbourg rejoint en tête du classement le PSG, Lyon, mais aussi Toulouse.

Les hommes de Carles Martinez Novell ont en effet à nouveau gagné dimanche, contre Brest cette fois (2-0) sur un doublé au retour des vestiaires de Frank Magri. Les Brestois se préparent peut-être à une saison difficile après les deux derniers exercices glorieux (troisième place puis participation réussie à la Ligue des champions). Comme un symbole, l'entraîneur Eric Roy a remplacé au cours du match le capitaine défenseur Brendan Chardonnet.

L'entraîneur de Rennes Habib Beye lors de la large défaite subie à Lorient, le 24 août 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

L'entraîneur de Rennes Habib Beye lors de la large défaite subie à Lorient, le 24 août 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

De son côté, Rennes a manqué l'occasion de surfer sur sa victoire en infériorité numérique face à Marseille la semaine dernière. L'équipe entraînée par Habib Beye a été affaiblie par les deux exclusions successives, lors des 11 premières minutes, de la recrue Mahdi Camara puis de Christopher Wooh.

Après avoir buté sur une défense regroupée, Lorient a déroulé et inscrit quatre buts. Les deux équipes comptent trois points.

Lens s'est pour sa part bien repris de sa défaite cruelle contre Lyon le weekend dernier en allant s'imposer au stade Océane du Havre (2-1) grâce notamment au premier but en L1 du jeune Rayan Fofana, 19 ans.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manchester United accroché à Fulham
    Manchester United accroché à Fulham
    information fournie par So Foot 24.08.2025 19:41 

    Fulham 1-1 Manchester United Buts : Smith-Rowe (73 e ) pour les Cottagers // Muniz (58 e , CSC) pour MU Une semaine après avoir perdu contre Arsenal en ouverture du championnat, Manchester United retrouvait une équipe de Londres, Fulham, ce dimanche après-midi. ... Lire la suite

  • Strasbourg et Toulouse enchaînent, Lens relève la tête
    Strasbourg et Toulouse enchaînent, Lens relève la tête
    information fournie par So Foot 24.08.2025 19:38 

    Grâce à leurs succès face à Nantes et Brest, Strasbourg et Toulouse signent une deuxième victoire consécutive pour débuter la saison. Opposé au Havre, Lens s'est rebiffé et l'emporte pour la première fois. Lens était frustré de sa défaite initiale face à Lyon, ... Lire la suite

  • Mo Chara, membre du groupe de rap irlandais Kneecap, s'adresse à ses supporters devant le tribunal de première instance de Westminster à Londres, le 20 août 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Rock en Seine: concert sous surveillance pour Kneecap, qui évoque sur scène la situation à Gaza
    information fournie par AFP 24.08.2025 19:12 

    Le trio nord-irlandais Kneecap, dont l'un des membres est poursuivi par la justice britannique pour soutien au Hezbollah, donne dimanche un concert sous haute surveillance au festival Rock en Seine, où il a de nouveau critiqué la politique israélienne à Gaza. Ce ... Lire la suite

  • Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne
    Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne
    information fournie par So Foot 24.08.2025 18:16 

    Le foot du Nord perd un grand nom. Président de l’US Boulogne Côte d’Opale entre 1994 et 2018, Jacques Wattez s’est éteint dimanche 24 août . Présent en tribunes pour voir son ancienne équipe face à Saint-Étienne samedi, il est décédé des suites d’un malaise cardiaque ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank