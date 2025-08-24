Ligue 1: Rennes implose, Strasbourg sur sa lancée

Emmanuel Emegha marque pour Strasbourg face à Nantes, le 24 août 2025 à La Meinau ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Rennes a été plombé par deux exclusions en début de match et a coulé 4-0 dans le derby breton à Lorient, dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1, qui a vu Strasbourg poursuivre sur sa lancée de la saison dernière avec une deuxième victoire.

Emmanuel Emegha a permis au RCSA de s'imposer 1-0 contre Nantes à la Meinau, d'une tête croisée sur un service impeccable de Dilane Bakwa, en fin de match. L'attaquant néerlandais venait pourtant de rater une reprise à bout portant devant le but vide. Strasbourg rejoint en tête du classement le PSG, Lyon, mais aussi Toulouse.

Les hommes de Carles Martinez Novell ont en effet à nouveau gagné dimanche, contre Brest cette fois (2-0) sur un doublé au retour des vestiaires de Frank Magri. Les Brestois se préparent peut-être à une saison difficile après les deux derniers exercices glorieux (troisième place puis participation réussie à la Ligue des champions). Comme un symbole, l'entraîneur Eric Roy a remplacé au cours du match le capitaine défenseur Brendan Chardonnet.

L'entraîneur de Rennes Habib Beye lors de la large défaite subie à Lorient, le 24 août 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

De son côté, Rennes a manqué l'occasion de surfer sur sa victoire en infériorité numérique face à Marseille la semaine dernière. L'équipe entraînée par Habib Beye a été affaiblie par les deux exclusions successives, lors des 11 premières minutes, de la recrue Mahdi Camara puis de Christopher Wooh.

Après avoir buté sur une défense regroupée, Lorient a déroulé et inscrit quatre buts. Les deux équipes comptent trois points.

Lens s'est pour sa part bien repris de sa défaite cruelle contre Lyon le weekend dernier en allant s'imposer au stade Océane du Havre (2-1) grâce notamment au premier but en L1 du jeune Rayan Fofana, 19 ans.