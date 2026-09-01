Veolia signe trois accords pour la sécurité environnementale en Arabie Saoudite

Veolia Environnement SA
VIE.PA :
* SIGNE TROIS ACCORDS STRATÉGIQUES POUR ACCÉLÉRER LA SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE DE L'ARABIE SAOUDITE
* ANNONCE LA SIGNATURE DE TROIS PROTOCOLES D'ACCORD STRATÉGIQUES DANS LES TECHNOLOGIES DE L'EAU ET LA GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX
* LES ENJEUX : PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LOCALES
* NOUÉS AVEC TROIS ACTEURS ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIELS LEADERS EN ARABIE SAOUDITE
* CES PARTENARIATS RENFORCENT LA CONTRIBUTION AUX AMBITIONS DE LA SAUDI VISION 2030, EN LIGNE AVEC SON PROGRAMME STRATÉGIQUE GREENUP
Texte original nBw1xR485a
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(Rédaction de Gdansk)
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