Veolia signe trois accords pour la sécurité environnementale en Arabie Saoudite

Veolia Environnement SA

VIE.PA :

* SIGNE TROIS ACCORDS STRATÉGIQUES POUR ACCÉLÉRER LA SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE DE L'ARABIE SAOUDITE

* ANNONCE LA SIGNATURE DE TROIS PROTOCOLES D'ACCORD STRATÉGIQUES DANS LES TECHNOLOGIES DE L'EAU ET LA GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX

* LES ENJEUX : PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LOCALES

* NOUÉS AVEC TROIS ACTEURS ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIELS LEADERS EN ARABIE SAOUDITE

* CES PARTENARIATS RENFORCENT LA CONTRIBUTION AUX AMBITIONS DE LA SAUDI VISION 2030, EN LIGNE AVEC SON PROGRAMME STRATÉGIQUE GREENUP

Texte original nBw1xR485a

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(Rédaction de Gdansk)