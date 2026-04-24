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Veolia se dote de deux instances de dialogue
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 08:26

Veolia fait part de la création, en marge de son Assemblée générale, de deux instances de dialogue et de co-construction, "face aux nouvelles menaces et aux enjeux grandissants en matière de sécurité environnementale".

Le groupe de services aux collectivités a ainsi instauré une Assemblée des parties prenantes, un groupe de travail inédit, afin de réfléchir, dans un premier temps, sur la sécurité hydrique et les promesses actuellement offertes par la réutilisation des eaux usées traitées.

Cette assemblée s'est réunie pour la première fois le 9 avril dernier, rassemblant 34 personnalités internationales (clients, partenaires financiers, organisations environnementales, salariés et représentants de la société civile).

Dans le même temps, Veolia a créé un Conseil des Générations Futures qui rassemble, entre autres, des entrepreneurs, des scientifiques et des ingénieurs de moins de 30 ans (15 externes et 15 collaborateurs du groupe issus des 5 continents).

Le 8 avril, ce conseil a partagé avec la directrice générale Estelle Brachlianoff six propositions d'actions sur le thème "favoriser la culture du risque pour inventer l'industrie de demain". Le 15 juin prochain, ils en présenteront trois devant le comité exécutif de Veolia.

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