Veolia renforce sa présence en Arabie Saoudite avec trois contrats d'envergure

Veolia annonce la signature de trois protocoles d'accord stratégiques en Arabie Saoudite dans les technologies de l'eau et la gestion des déchets dangereux. Le leader mondial des services à l'environnement s'est entendu avec trois acteurs majeurs du développement industriel du Royaume : Acwa (spécialiste du dessalement à l'échelle mondiale), Ma'aden (groupe spécialisé dans l'industrie minière saoudienne) et Khazeen (filiale de GASCO, spécialisée dans le stockage de GPL).

Ces trois accords stratégiques établissent le cadre de nouvelles coopérations dans les domaines des technologies de l'eau et du traitement des déchets dangereux. Ils s'inscrivent pleinement dans les objectifs clés de la Saudi Vision 2030 en matière de préservation des ressources, d'accélération de l'économie circulaire et de décarbonation. Ils prévoient également de renforcer le développement des compétences locales dans les métiers de l'environnement.

Optimiser la chaîne de valeur du dessalement avec Acwa

Le protocole d'accord signé avec Acwa (entreprise privée de dessalement de l'eau de mer de renommée mondiale, leader de la transition énergétique et un pionnier dans la production d'hydrogène vert à grande échelle) vise à améliorer la performance de la conception des usines de

dessalement d'eau de mer : efficacité énergétique, optimisation de l'utilisation des solutions chimiques, amélioration de la qualité de l'eau et déploiement des meilleures pratiques techniques, numériques et opérationnelles.

Veolia et Acwa entendent amplifier leurs réalisations communes déjà obtenues dans plusieurs usines de dessalement de la région, parmi les plus performantes au monde. Cette collaboration aura un impact positif sur les projets existants et futurs d'Acwa, dont la capacité actuelle est de 9,7 millions de m3 par jour (l'équivalent de 3 900 piscines olympiques par jour). La réduction potentielle des émissions liée à cette collaboration pourrait atteindre 500 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions annuelles d'environ 110 000 voitures thermiques, tout en réduisant les coûts d'exploitation et en renforçant la sécurité de l'approvisionnement en eau des régions concernées.

Repenser l'approvisionnement de l'industrie minière avec Ma'aden

Le protocole d'accord signé avec Ma'aden, acteur majeur du développement de l'industrie minière saoudienne, porte notamment sur la gestion du cycle de l'eau et des déchets industriels dans ce secteur particulièrement stratégique pour la diversification économique du Royaume. Les

technologies de l'eau de pointe de Veolia permettront d'optimiser les procédés de façon considérable, notamment à travers le traitement et la réutilisation des eaux industrielles. Dans le domaine des déchets, au-delà de leur traitement expert, et grâce aux solutions innovantes de Veolia, le protocole étudiera les possibilités de réduction à la source, de récupération et de valorisation des matières afin de créer de nouvelles boucles d'économie circulaire.

Décarboner les infrastructures stratégiques du groupe Khazeen

Signé avec Khazeen, filiale de la National Gas and Industrialization Company, GASCO, spécialisée dans le stockage de gaz de pétrole liquéfié, le protocole porte notamment sur le déploiement de technologies environnementales destinées à accompagner les objectifs de décarbonation du leader régional du domaine.

Les infrastructures de stockage de l'entreprise, réparties sur le territoire, bénéficieront des solutions de Veolia concernant le traitement des eaux industrielles et des déchets dangereux.

L'accord prévoit également le développement d'une offre intégrée de Facility Management sur la gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets pour les clients de Khazeen.

Veolia, partenaire du Royaume depuis plus de 50 ans

Face à la rareté de la ressource en eau, à l'accélération du changement climatique et à la croissance des besoins industriels, la capacité à sécuriser les ressources essentielles tout en minimisant l'impact des activités constitue un enjeu stratégique pour le Royaume. Présent en Arabie saoudite depuis 1975, Veolia accompagne le développement des infrastructures essentielles à travers ses solutions et ses expertises combinées dans l'eau, les déchets et l'énergie.

Le groupe travaille notamment, depuis des décennies, à Jubail, le plus grand complexe industriel au monde, pour traiter les eaux usées industrielles d'importantes entreprises pétrochimiques. En matière de réutilisation des eaux industrielles, de gestion des déchets dangereux et d'efficacité énergétique, Veolia s'engage pour participer à construire la sécurité environnementale du Royaume.