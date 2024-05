Veolia remporte un contrat de 300 M EUR pour dessaler l'eau de mer dans les Emirats

Le géant de l'eau et des déchets Veolia a remporté un contrat de 320 millions de dollars (300 millions d'euros) pour une usine de dessalement d'eau de mer aux Emirats arabes unis, un projet qui doit permettre de fournir de l'eau potable à 2 millions de personnes.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Ce contrat prévoit la mise en service d'une usine d'une capacité de 818.000 mètres cubes par jour, par le biais d'une technologie de filtration membranaire par osmose inverse, qui "commencera à fonctionner en 2026, avec une montée en puissance progressive jusqu'à la pleine capacité en 2027", a indiqué le groupe mardi.

Cette usine, l'une des plus importantes au monde, sera implantée à environ 55 kilomètres au sud-ouest de Dubaï. Elle sera conçue par Sidem, filiale de Veolia, et alimentée par l'énergie solaire, selon un communiqué.

Le groupe promet une usine d'une "exceptionnelle efficacité énergétique", avec un taux de consommation d'énergie de 2,9 KWh par mètre cube, alors que ce type d'installation est souvent pointé du doigt pour son caractère très énergivore.

"Ce sera l'usine de dessalement la plus économe en énergie au monde", a indiqué Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe en présentant les résultats du premier trimestre.

Autre grief récurrent, l'impact des rejets de ce type d'usine sur le milieu naturel. Mais dans ce projet, affirme Veolia, "l'usine respecte strictement les lois et réglementations environnementales en termes de composition, de température et de quantité de saumure rejetée, avec des zones de rejet soigneusement sélectionnées pour atténuer tout impact potentiel sur l'écosystème".

Commandée par l'autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) et le groupe saoudien ACWA Power, cette usine sera "la deuxième plus grande usine de dessalement basée sur la technologie d'osmose inverse (OI) au monde", selon Veolia.

Elle sera située près du sanctuaire des zones humides de Jebel Ali, un site protégé et une zone marine d'importance internationale sur le plan écologique ou biologique, souligne Veolia, qui assure que les activités de construction ont été "soigneusement planifiées" pour ne pas compromettre la nidification des tortues menacées.

Ce projet s'inscrit dans la volonté du leader mondial des services à l'environnement de développer les activités eau, énergie et déchets les plus en pointe, dont le dessalement de l'eau fait partie, dans le cadre de son plan de croissance "Green Up".