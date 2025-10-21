Veolia remporte un contrat d’exploitation et de maintenance au Chili

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Les dirigeants européens ont confirmé mardi leur soutien aux efforts de paix en Ukraine du président américain, sans renoncer à leurs principes, avant un sommet Trump-Poutine à Budapest, où le chef de l'Etat russe semble peu pressé de se rendre. La Russie a relativisé ...
Lire la suite
information fournie par TRIBUNE LIBRE•21.10.2025•16:41•
Par Kerstin Hottner, Head of Commodities chez Vontobel Le cuivre, pilier de l'électrification et de la transition verte Le cuivre s'impose comme l'un des métaux industriels les plus critiques, grâce à sa conductivité électrique inégalée. Longtemps tiré par le boom ...
Lire la suite
L'antenne française de l'ONG Amnesty International dénonce dans un rapport publié mardi l'effet "spirale" de l'algorithme du réseau social TikTok, accusé d'amplifier l'exposition à des contenus en lien avec le suicide ou l'automutilation, et a saisi l'Arcom, régulateur ...
Lire la suite
La Commission européenne a proposé mardi d'assouplir sa loi phare contre la déforestation, notamment en réduisant drastiquement les obligations pesant sur les plus petites entreprises, afin de faciliter sa mise en œuvre qui a connu de multiples couacs. Ce texte ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer