information fournie par Reuters • 21/10/2025 à 14:04

Veolia remporte un contrat d’exploitation et de maintenance au Chili

Veolia Environnement SA VIE.PA :

* VA GÉRER LA PREMIÈRE USINE DE DESSALEMENT À USAGE MUNICIPAL ET INDUSTRIEL DU CHILI, À VALPARAÍSO

* CONTRAT, D'UNE DURÉE INITIALE DE QUATRE ANS, COMPREND DES CLAUSES DE RENOUVELLEMENT JUSQU'EN 2040

(Rédaction de Gdansk)