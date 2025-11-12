Veolia remporte des contrats en Australie

(AOF) - Veolia a annoncé l’obtention de deux nouveaux contrats, ainsi que la prolongation d’un autre dans l’exploitation et la maintenance de services d’eau en Australie. Le montant total de ces trois nouveaux accords s’élève à 700 millions de dollars australiens, soit 395,15 millions d’euros. Dans le détail, la filiale locale du groupe a été choisie par Central Highlands Water, un opérateur public, pour six usines de traitement de l’eau et une durée de 15 ans.

Le deuxième contrat, conclu auprès de Hunter Water, un autre acteur public, porte sur la poursuite de l'exploitation et de la maintenance de l'ensemble des installations de traitement de Hunter Water, y compris la nouvelle usine de dessalement de Belmont ,en Nouvelle-Galles du Sud, pour une durée de 10 ans.

Enfin, Segwater, l'autorité statutaire du gouvernement du Queensland chargé d'assurer les services d'eau pour la région du Sud-Est de l'Etat, a prolongé de quatre ans le contrat d'exploitation et de maintenance confié à Veolia pour une usine de dessalement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Veolia

Points-clés

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1850, n°1 mondial dans les services et technologies de l’eau et les déchets dangereux, n°1 européen dans l’économie circulaire et 2ème européen dans la distribution de chauffage collectif et l’efficacité de l’énergie ;

- Activité de 44,7 Mds€, répartie entre 2 grands domaines : les activités " bastion " -eau, déchets solides et énergie- pour 72% et les activités à forte croissance pour 28% -technologies de l’eau, déchets dangereux, bioénergie puis flexibilité et efficacité de l’énergie ;

- Montée de l’international : 20% en France, 42% en Europe hors France et 38% dans le reste du monde dont technologies de l’eau (11%), es Amérique (12%), l’Asie (6%) et l’Océanie (5%) ;

- Ambition de devenir le leader de référence de la transformation écologique, en se fondant sur 3 métiers à croissance rapide : production d’énergie locale décarbonante, solutions innovantes dans le secteur de l’eau et accélération des offres de traitement de déchets dangereux ;

- Capital ouvert non " opéable " : 8,9% des titres pour les salariés, 5,8% pour le Crédit agricole, 4,7% pour la Caisse des Dépôts et, à compter du printemps, 5% pour CriteriaCaixa, considéré comme investisseur stratégique ;

- Conseil de 15 administrateurs présidé par Antoine Frérot, Estelle Brachlianoff étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires " Green UP " visant, pour la période 2024-2027, 10% de croissance annuelle du résultat courant :

- identification des activités boosters -technologies de l’eau, traitement des déchets dangereux, bioénergies, flexibilité et efficacité énergétique,

- plan d’investissements industriels de 4 Mds€ (2,2 Mds€ au premier semestre) dont la moitié pour l’énergie, l’eau (prise de contrôle total de WTS) avec focus sur le traitement des eaux pour semi-conducteurs, pour les déchets dangereux à très forte marge (acquisitions aux Etats-Unis, Brésil et Japon) qui apporteront 70% de la croissance des revenus

- plans d’efficacité (Chine, France et Espagne) et synergies avec Suez en avance sur les objectifs, , relevés à 530 M€ pour les synergies et 350 M€ pour les coûts en 2025,

- accélération du travail sur la dette via rachat d’emprunts ou Oceane et cessions,

- système d’innovation riche de + 5 000 brevets environ (1er dépositaire européen), investissant dans les projets pilotes industriels, structuré entre 7 hubs innovation, 14 centres de recherche, 600 ETP spécialisés et un réseau de 7 plateformes mondiales (décarbonation, nouvelles boucles de matières, dépollution, bioconversion…) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- d’ici 2025, en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets ;

- d’ici 2027, effacement de 18 mt de CO2, économies de 1,5 m3 d’eau douce et traitement de 10 mt de déchets dangereux et polluants,

- d’ici 2030, sortie du charbon en Europe via 1,5Md€ d’investissements,

- hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Visibilité de l’activité : 11 ans de durée moyenne des contrats et revenus déconnectés à 85% de l’économie et capacité à résister aux trous d’air économiques en respectant le rythme de Green-up ;

- Bilan solide : dette nette de 20,8 Mds€ donnant un levier de 3 à fin juin, autofinancement libre de 1,16 Md€ et liquidités de 8,4 Mds€.

Défis

- Impact favorable de l’inflation à la distribution de l’eau via les indexations des contrats municipaux ;

- Ambition de l’offre BeyondPFAS, soutenue par la technologie DROP et visant 1 Md€ de revenus,

- Après un gain de 3,8 % du chiffre d’affaires et de 12,5 % du bénéfice net courant (hors cession de Sade), objectifs 2025 confirmés : croissance des ventes, résultat net courant en hausse de + 9 % et levier de la dette inférieur à 3 ;

- Plan Green-up 2030 : 8 GW de bioénergies, capacité installée flexible de 3 GW, hausse de 50 % des solutions pour l’eau, 27 Mds€ de revenus et essor des activités de traitement des déchets dangereux ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,4 € (distribution en ligne avec l’évolution du résultat net) et 1er programme de rachat d’actions.