VEOLIA POURRAIT CÉDER DES ACTIFS EN AMÉRIQUE DU NORD PARIS (Reuters) - Veolia Environnement étudie l'opportunité de céder des actifs en Amérique du Nord dans le traitement de l'eau qui pourraient lui rapporter jusqu'à 500 millions d'euros, rapporte vendredi l'agence Bloomberg qui cite des personnes au fait du dossier. Selon Bloomberg, Veolia travaille avec un conseil pour étudier ses options et pourrait se prononcer sur une possible vente plus tard dans l'année. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris, Gwénaëlle Barzic pour le service français, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.38%