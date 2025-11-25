Veolia : portefeuille de projets de 1 milliard de livres pour le chauffage urbain au Royaume-Uni

(AOF) - Veolia annonce un portefeuille de projets d'une valeur de 1 milliard de livres qui devraient être attribués d'ici 2030 dans le cadre du déploiement, au Royaume-Uni, de sa nouvelle offre "Ecothermal Grid". Ce portefeuille comprend 210 millions de livres de projets déjà attribués en 2025. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de renforcer sa présence dans le domaine du chauffage urbain au Royaume-Uni, avec un mix de sources d'énergie pour fournir un chauffage et un refroidissement neutres en carbone.

Environ 15 millions de tonnes de carbone seront économisées si le Royaume-Uni atteint l'objectif fixé par le gouvernement pour 2050 en matière de réseaux de chauffage.

Actuellement, au Royaume-Uni, le chauffage des bâtiments (chauffage des locaux, chauffage industriel et production d'eau chaude) représente plus d'un tiers (37%) des émissions de CO2 du pays.

En 2024, seulement environ 3% des besoins en chauffage du Royaume-Uni sont couverts par les réseaux de chauffage urbain, mais l'objectif du gouvernement est d'atteindre 20% d'ici 2050 afin de soutenir les objectifs nationaux de décarbonation.

Avec cet objectif, le besoin du Royaume-Uni en nouveaux projets de chauffage urbain n'a jamais été aussi fort et la valeur marchande potentielle des réseaux de chauffage urbain dans le pays est d'environ 80 milliards de livres.

"Veolia investit fortement dans les réseaux de chauffage, nouveaux et existants. Pour encourager davantage d'investissements dans la chaleur décarbonée en ligne avec ses objectifs 2050, le gouvernement pourrait utiliser le système britannique d'échange de quotas d'émission (ETS) et, ainsi, inciter les producteurs d'électricité à alimenter les réseaux de chauffage locaux. Une fois l'infrastructure mise en place, les réseaux doivent également être pleinement utilisés afin d'optimiser leur rentabilité et leur efficacité carbone. Des raccordements obligatoires garantiraient aux opérateurs une demande stable", a déclaré Gavin Graveson, vice-président exécutif senior de Veolia pour la zone Europe du Nord.

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1850, n°1 mondial dans les services et technologies de l’eau et les déchets dangereux, n°1 européen dans l’économie circulaire et 2ème européen dans la distribution de chauffage collectif et l’efficacité de l’énergie ;

- Activité de 44,7 Mds€, répartie entre 2 grands domaines : les activités " bastion " -eau, déchets solides et énergie- pour 72% et les activités à forte croissance pour 28% -technologies de l’eau, déchets dangereux, bioénergie puis flexibilité et efficacité de l’énergie ;

- Montée de l’international : 20% en France, 42% en Europe hors France et 38% dans le reste du monde dont technologies de l’eau (11%), es Amérique (12%), l’Asie (6%) et l’Océanie (5%) ;

- Ambition de devenir le leader de référence de la transformation écologique, en se fondant sur 3 métiers à croissance rapide : production d’énergie locale décarbonante, solutions innovantes dans le secteur de l’eau et accélération des offres de traitement de déchets dangereux ;

- Capital ouvert non " opéable " : 8,9% des titres pour les salariés, 5,8% pour le Crédit agricole, 4,7% pour la Caisse des Dépôts et, à compter du printemps, 5% pour CriteriaCaixa, considéré comme investisseur stratégique ;

- Conseil de 15 administrateurs présidé par Antoine Frérot, Estelle Brachlianoff étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires " Green UP " visant, pour la période 2024-2027, 10% de croissance annuelle du résultat courant :

- identification des activités boosters -technologies de l’eau, traitement des déchets dangereux, bioénergies, flexibilité et efficacité énergétique,

- plan d’investissements industriels de 4 Mds€ (2,2 Mds€ au premier semestre) dont la moitié pour l’énergie, l’eau (prise de contrôle total de WTS) avec focus sur le traitement des eaux pour semi-conducteurs, pour les déchets dangereux à très forte marge (acquisitions aux Etats-Unis, Brésil et Japon) qui apporteront 70% de la croissance des revenus

- plans d’efficacité (Chine, France et Espagne) et synergies avec Suez en avance sur les objectifs, , relevés à 530 M€ pour les synergies et 350 M€ pour les coûts en 2025,

- accélération du travail sur la dette via rachat d’emprunts ou Oceane et cessions,

- système d’innovation riche de + 5 000 brevets environ (1er dépositaire européen), investissant dans les projets pilotes industriels, structuré entre 7 hubs innovation, 14 centres de recherche, 600 ETP spécialisés et un réseau de 7 plateformes mondiales (décarbonation, nouvelles boucles de matières, dépollution, bioconversion…) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- d’ici 2025, en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets ;

- d’ici 2027, effacement de 18 mt de CO2, économies de 1,5 m3 d’eau douce et traitement de 10 mt de déchets dangereux et polluants,

- d’ici 2030, sortie du charbon en Europe via 1,5Md€ d’investissements,

- hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Visibilité de l’activité : 11 ans de durée moyenne des contrats et revenus déconnectés à 85% de l’économie et capacité à résister aux trous d’air économiques en respectant le rythme de Green-up ;

- Bilan solide : dette nette de 20,8 Mds€ donnant un levier de 3 à fin juin, autofinancement libre de 1,16 Md€ et liquidités de 8,4 Mds€.

Défis

- Impact favorable de l’inflation à la distribution de l’eau via les indexations des contrats municipaux ;

- Ambition de l’offre BeyondPFAS, soutenue par la technologie DROP et visant 1 Md€ de revenus,

- Après un gain de 3,8 % du chiffre d’affaires et de 12,5 % du bénéfice net courant (hors cession de Sade), objectifs 2025 confirmés : croissance des ventes, résultat net courant en hausse de + 9 % et levier de la dette inférieur à 3 ;

- Plan Green-up 2030 : 8 GW de bioénergies, capacité installée flexible de 3 GW, hausse de 50 % des solutions pour l’eau, 27 Mds€ de revenus et essor des activités de traitement des déchets dangereux ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,4 € (distribution en ligne avec l’évolution du résultat net) et 1er programme de rachat d’actions.