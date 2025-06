Veolia: plan d'expansion des capacités en déchets dangereux information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - Grâce à une croissance organique et à des acquisitions ciblées, Veolia fait part de son intention d'augmenter de 530.000 tonnes sa capacité annuelle de traitement des déchets dangereux d'ici 2030, dont 100.000 déjà en service grâce à des acquisitions complémentaires.



Le groupe de services aux collectivités a en effet signé cinq acquisitions tuck-in au premier semestre 2025, des acquisitions représentant une valeur d'entreprise combinée d'environ 300 millions d'euros, aux États-Unis, au Japon et au Brésil.



Cet objectif s'appuie aussi sur de l'expansion interne, avec de nouvelles installations en cours de construction sur des marchés clés à forte pression, pour une capacité de 285.000 tonnes d'ici 2027, qui devrait être portée à 430.000 d'ici 2030.



L'accent est mis en particulier sur cinq nouvelles unités de grande envergure aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, avec de nouvelles capacités tant dans l'incinération à haute température que dans la récupération des solvants.





Valeurs associées VEOLIA 29,9500 EUR Euronext Paris +0,47%