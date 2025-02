Veolia: partenariat stratégique avec Mistral AI information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Veolia annonce un partenariat stratégique avec Mistral AI, acteur clé de l'IA générative, afin de transformer la gestion et le suivi des sites industriels pour la gestion de l'eau, le recyclage des déchets et la production locale d'énergie.



En associant la technologie de pointe de Mistral AI aux données et à l'expertise de Veolia, les deux entreprises ouvrent la voie à une nouvelle ère d'innovation et d'efficacité, contribuant activement à la transformation écologique.



L'intégration de l'IA dans les processus industriels soutient les objectifs du programme GreenUp de Veolia, axé sur la dépollution, la décarbonation et la régénération des ressources.



Veolia, avec plus de 3 800 usines de production d'eau et plus de 48 000 installations énergétiques, bénéficiera d'une solution permettant d'augmenter l'efficacité et la durabilité de ses opérations.





