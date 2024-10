Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: objectifs fixés dans les technologies de l'eau information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa conférence Deep Dive 'New Solutions for Water' en Hongrie ce jeudi, Veolia indique viser une croissance de l'EBITDA des technologies de l'eau d'environ 10% par an dans le cadre de son plan GreenUp 2024-27.



Toujours pour les technologies de traitement de l'eau, marché d'environ 220 milliards d'euros et en progression constante de 2 à 3% par an, le groupe de services collectifs vise une croissance du chiffre d'affaires de 6 à 10% par an, et de 50% en tout d'ici à 2030.



Pour cela, il va 's'appuyer sur son portefeuille de technologies différenciant et sa capacité unique de création de valeur provenant de la combinaison de ses métiers, en priorisant les cinq offres les plus porteuses répondant à l'envolée de la demande dans le secteur'.





Valeurs associées VEOLIA 30,86 EUR Euronext Paris +2,87%