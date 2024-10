Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: objectif de CA fixé dans les micropolluants information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa conférence Deep Dive 'New Solutions for Water' en Hongrie, Veolia annonce viser un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans la lutte contre les micropolluants (et notamment PFAS), à horizon 2030.



Ce segment, identifié par le groupe comme un axe stratégique majeur de son programme stratégique GreenUp, sera largement soutenu par le lancement de 'BeyondPFAS', son offre mondiale inédite pour le traitement des PFAS réglementés.



'Cette offre intégrée, la plus complète sur le marché, combine nos compétences en matière de diagnostic, de traitement des eaux, de gestion des déchets, offrant une solution clé en main, innovante et au meilleur rapport qualité-prix', explique la DG Estelle Brachlianoff.





