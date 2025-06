Veolia: nouvelle technologie brevetée contre les PFAS information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Veolia annonce une avancée technologique inédite en Europe dans la lutte contre les substances PFAS (communément appelées 'polluants éternels'), grâce à sa technologie brevetée 'Drop' développée dans ses centres de recherche mondiaux.



Selon le groupe de services aux collectivités, cette technologie permet d'éliminer plusieurs PFAS cibles avec une efficacité exceptionnelle jusqu'à 99,9999% dans le cadre d'un processus d'incinération à plus de 900°C.



Veolia précise qu'il procède actuellement au déploiement de ce brevet sur l'ensemble des 20 lignes d'incinération dédiées aux déchets dangereux en France, Allemagne, Espagne, Pologne, Royaume-Uni, Suisse et Hongrie.





