Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia n'exclut pas de relever son offre sur Suez - Frérot Reuters • 24/09/2020 à 08:37









PARIS, 24 septembre (Reuters) - Veolia VIE.PA n'exclut pas de relever son offre de rachat de l'essentiel de la part d'Engie ENGIE.PA dans Suez SEVI.PA , dont la décision de loger ses activités Eau France dans une fondation de droit néerlandais "n'est pas de nature à le décourager", a déclaré son PDG jeudi. "Le relèvement de l'offre fait partie des possibilités", a dit Antoine Frérot sur BFM Business, ajoutant qu'il regarderait "juridiquement" le transfert annoncé par Suez et qu'il en discuterait dès ce jeudi avec le patron d'Engie Jean-Pierre Clamadieu. "Ce coup fourré n'est pas de nature à me décourager", a-t-il dit. Le PDG de Veolia a accusé les dirigeants de Suez de penser avant tout à défendre leurs postes et de "trahir Suez, Engie et la France". (Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.35% SUEZ Euronext Paris -3.69% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.82%