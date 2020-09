Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia maintient son offre à Engie sur Suez malgré les obstacles Reuters • 25/09/2020 à 09:22









PARIS, 25 septembre (Reuters) - Veolia VIE.PA maintient son offre de rachat de la participation d'Engie ENGIE.PA dans Suez SEVI.PA en dépit des obstacles créés notamment par le transfert des activités eau du groupe en France dans une fondation, a déclaré vendredi Antoine Frérot, son PDG. L'offre de rachat de l'essentiel des parts d'Engie dans Suez reste valable jusqu'au 30 septembre et peut être améliorée, a-t-il rappelé lors d'un point presse. Veolia n'envisage pas de céder son activité eau France pour racheter Suez, a poursuivi Antoine Frérot, ajoutant que Veolia transmettrait des éléments à Engie en vue de son conseil d'administration prévu en fin d'après-midi. (Benjamin Mallet, édité par Henri-Pierre André, Jean-Philippe Lefief et Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.40% SUEZ Euronext Paris +4.04% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.03%