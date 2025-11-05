Veolia: le CA souhaite reconduire Antoine Frérot et Estelle Brachlianoff à la tête du groupe

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le conseil d'administration de Veolia a décidé mercredi de proposer la reconduction d'Antoine Frérot, président et d'Estelle Brachlianoff, directrice générale à leurs fonctions, a annoncé le géant des services environnementaux.

"Le conseil d'administration de Veolia, réuni ce jour, a décidé, sur recommandation de son comité des nominations, de proposer à l'assemblée générale du 23 avril 2026 de renouveler les mandats d'administrateurs d'Antoine Frérot et d'Estelle Brachlianoff", et, sous réserve du vote de l'AG, confirmera les deux dirigeants dans leurs fonctions respectives, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le conseil d'administration "a salué la qualité du travail accompli, la solidité du management et la pertinence de la vision stratégique portée par l'équipe dirigeante", en place depuis le printemps 2022 et la séparation des fonctions de président et de directeur général, alors occupées par Antoine Frérot.

"Sous réserve du vote de l'assemblée générale, le conseil d'administration renouvellera Antoine Frérot dans ses fonctions de président du conseil d'administration" et "confirmera également Estelle Brachlianoff dans ses fonctions de directrice générale", a indiqué Veolia.

L'intronisation comme directrice générale d'Estelle Brachlianoff, qui était alors déjà numéro 2 du groupe depuis quatre ans, s'est faite dans la foulée d'une opération qui a fait changer Veolia de dimension: l'achat d'une large part de son rival historique Suez a fait croître le chiffre d'affaires de près de 50%.

"Sous leur direction, l'intégration de Suez s'est accomplie avec succès", a déclaré le conseil d'administration, qui a salué "une croissance soutenue trimestre après trimestre".

Moins de deux ans après sa nomination, Mme Brachlianoff a présenté un plan stratégique visant à développer au pas de charge des activités à forte valeur ajoutée (technologies de l'eau, énergie locale, déchets dangereux) plus rentables que ses activités traditionnelles dites "socles" (contrats municipaux de distribution et de traitement de l'eau, déchets courants).

Une stratégie qui semble d'ores et déjà porter ses fruits: entre l'exercice 2022 et les résultats annuels 2024, le bénéfice net part du groupe a augmenté de plus de 50%, à 1,1 milliard d'euros.

Le groupe doit publier jeudi son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre.

Mme Brachlianoff ambitionne également d'accentuer la présence du groupe à l'international.

Alors que le groupe réalise aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaires hors de France, et 40% hors d'Europe, une part qui a déjà augmenté, Mme Brachlianoff avait indiqué vouloir porter cette part à 50%, lors de la présentation de son plan.