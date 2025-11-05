 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 106,50
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Veolia: le CA souhaite reconduire Antoine Frérot et Estelle Brachlianoff à la tête du groupe
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2025 à 19:17

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le conseil d'administration de Veolia a décidé mercredi de proposer la reconduction d'Antoine Frérot, président et d'Estelle Brachlianoff, directrice générale à leurs fonctions, a annoncé le géant des services environnementaux.

"Le conseil d'administration de Veolia, réuni ce jour, a décidé, sur recommandation de son comité des nominations, de proposer à l'assemblée générale du 23 avril 2026 de renouveler les mandats d'administrateurs d'Antoine Frérot et d'Estelle Brachlianoff", et, sous réserve du vote de l'AG, confirmera les deux dirigeants dans leurs fonctions respectives, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le conseil d'administration "a salué la qualité du travail accompli, la solidité du management et la pertinence de la vision stratégique portée par l'équipe dirigeante", en place depuis le printemps 2022 et la séparation des fonctions de président et de directeur général, alors occupées par Antoine Frérot.

"Sous réserve du vote de l'assemblée générale, le conseil d'administration renouvellera Antoine Frérot dans ses fonctions de président du conseil d'administration" et "confirmera également Estelle Brachlianoff dans ses fonctions de directrice générale", a indiqué Veolia.

L'intronisation comme directrice générale d'Estelle Brachlianoff, qui était alors déjà numéro 2 du groupe depuis quatre ans, s'est faite dans la foulée d'une opération qui a fait changer Veolia de dimension: l'achat d'une large part de son rival historique Suez a fait croître le chiffre d'affaires de près de 50%.

"Sous leur direction, l'intégration de Suez s'est accomplie avec succès", a déclaré le conseil d'administration, qui a salué "une croissance soutenue trimestre après trimestre".

Moins de deux ans après sa nomination, Mme Brachlianoff a présenté un plan stratégique visant à développer au pas de charge des activités à forte valeur ajoutée (technologies de l'eau, énergie locale, déchets dangereux) plus rentables que ses activités traditionnelles dites "socles" (contrats municipaux de distribution et de traitement de l'eau, déchets courants).

Une stratégie qui semble d'ores et déjà porter ses fruits: entre l'exercice 2022 et les résultats annuels 2024, le bénéfice net part du groupe a augmenté de plus de 50%, à 1,1 milliard d'euros.

Le groupe doit publier jeudi son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre.

Mme Brachlianoff ambitionne également d'accentuer la présence du groupe à l'international.

Alors que le groupe réalise aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaires hors de France, et 40% hors d'Europe, une part qui a déjà augmenté, Mme Brachlianoff avait indiqué vouloir porter cette part à 50%, lors de la présentation de son plan.

Environnement

Valeurs associées

VEOLIA
29,0400 EUR Euronext Paris +1,11%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau siège d'Energias de Portugal à Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Energias de Portugal affiche un repli de ses résultats trimestriels
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 20:03 

    Energias de Portugal(EDP) a enregistré un bénéfice net de 243 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 24% sur un an, a annoncé mercredi le groupe portugais, pénalisé notamment par une baisse des prix de vente de l'électricité. Le résultat a également ... Lire la suite

  • Olivier Rousteing ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Balmain annonce le départ de son styliste star Olivier Rousteing
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 19:34 

    La maison de mode Balmain a annoncé mercredi le départ du styliste star Olivier Rousteing, son directeur artistique depuis 14 ans, dans un communiqué diffusé sur Instagram. "Aujourd'hui marque la fin de mon époque chez Balmain. Il y a seize ans, j'ai commencé cette ... Lire la suite

  • Campagne de recrutement de Teleperformance le 25 septembre 2025 à Sunrise, en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    TP (ex Teleperformance) revoit ses objectifs annuels à la baisse
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 19:28 

    Le géant mondial des centres d'appels TP (ex Teleperformance ) a vu son chiffre d'affaires accuser un léger recul au troisième trimestre, et a revu à la baisse ses objectifs financiers sur l'année, selon un communiqué publié mercredi. Sur le trimestre, les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    BPCE: bonne "dynamique commerciale" et "maîtrise des charges" au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 19:24 

    Le groupe bancaire BPCE, qui rassemble notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 24% au troisième trimestre, grâce à la "dynamique commerciale" et à une "très bonne maîtrise des charges". Sur la période ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank