Veolia: la CDC dépasse les 5% information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, directement et indirectement, le 17 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Veolia , au résultat d'acquisitions d'actions sur le marché.



L'institution financière publique a précisé détenir, directement et par l'intermédiaire de CNP Assurances, Bpifrance Participations, LBP Prévoyance et LBP Assurances IARD, 5,04% du capital et des droits de vote du groupe de services aux collectivités.





Valeurs associées VEOLIA 31,3700 EUR Euronext Paris 0,00%