Veolia: Goldman Sachs passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 19 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Veolia , et détenir 1,60% du capital et des droits de vote du groupe de services aux collectivités.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Veolia hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant. À cette occasion, Goldman Sachs International a franchi en baisse les mêmes seuils.





Valeurs associées VEOLIA 31,7900 EUR Euronext Paris -0,13%