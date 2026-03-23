Veolia fait sortir du charbon une centrale de chauffage tchèque
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:35
S'appuyant sur une première phase réussie qui a déjà réduit la consommation de charbon de près d'un quart, le projet se concentre désormais sur le déploiement d'un modèle de cogénération multi-énergie conçu pour combiner performance, flexibilité et durabilité.
Au coeur de cette transformation se trouve le passage vers un mélange combinant des combustibles issus des déchets, de la biomasse et du gaz naturel, ce qui permettra à l'usine de s'adapter à l'évolution des besoins énergétiques tout en réduisant son empreinte carbone.
Basé sur des sources d'énergie locales et circulaires, le nouveau système réduira ainsi les émissions annuelles de CO2 de 200 000 tonnes tout en assurant la stabilité des prix à long terme et l'amélioration de la qualité de l'air pour les régions de Karviná et Haví?ov.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'effort plus large de développement de la "Nouvelle Énergie Urbaine" de Veolia, visant à le positionner comme leader européen du chauffage urbain et à obtenir une sortie complète du charbon sur le continent d'ici 2030.
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