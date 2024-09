Veolia et Waga Energy démarrent une sixième unité de production de biométhane

(AOF) - Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets et Veolia ont démarré une unité de production de biométhane sur le Pôle de valorisation des déchets de Granges (Saône-et-Loire), exploité par la société Valest, filiale de Veolia. Grâce à la technologie Wagabox, développée par Waga Energy, le gaz émis spontanément par les déchets stockés sur le site est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile.

Le biométhane est injecté directement dans le réseau de distribution du gaz naturel pour fournir les particuliers et les entreprises.

Capable d'épurer 600 m3/h de gaz brut et de produire jusqu'à 25 GWh/an, l'unité peut alimenter plus de 3 000 foyers et évitera l'émission d'environ 3 300 tonnes d'équivalent CO2 par an dans l'atmosphère.

Le pôle de valorisation des déchets de Granges traite jusqu'à 130 000 tonnes de déchets par an. Il valorisait auparavant le biogaz sous forme d'électricité et de chaleur au moyen de deux moteurs de cogénération.

L'unité Wagabox remplace dorénavant l'un d'eux. Elle garantit un rendement énergétique supérieur et fournit une énergie renouvelable pouvant substituer les ressources fossiles dans le transport, l'industrie et le chauffage, qui contribuent fortement aux émissions de gaz à effet de serre. La production de gaz renouvelable participe également à l'indépendance énergétique du territoire.

Il s'agit du sixième projet d'injection de biométhane réalisé conjointement par Veolia et Waga Energy depuis six ans.