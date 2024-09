Veolia et Waga Energy démarrent une sixième unité de production de biométhane

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, et Veolia, leader mondial de la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, ont démarré une unité de production de biométhane sur le Pôle de valorisation des déchets de Granges (Saône-et-Loire, 71), exploité par la société Valest, filiale de Veolia.



Grâce à la technologie WAGABOX®, développée par Waga Energy, le gaz émis spontanément par les déchets stockés sur le site est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile. Le biométhane est injecté directement dans le réseau de distribution du gaz naturel pour fournir les particuliers et les entreprises. Capable d’épurer 600 m3/h de gaz brut et de produire jusqu’à 25 GWh/an, l’unité peut alimenter plus de 3 000 foyers et évitera l’émission d’environ 3 300 tonnes d’équivalent CO2 par an dans l’atmosphère.



Il s’agit du sixième projet d’injection de biométhane réalisé conjointement par Veolia et Waga Energy depuis six ans. Les unités WAGABOX® implantées sur les sites de Veolia représentent une capacité installée totale de 235 GWh par an, permettant d’alimenter plus de 35 000 foyers et d’éviter l’émission d’environ 40 000 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère.