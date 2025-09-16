 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Veolia enregistre une participation record à son opération d'actionnariat salarié
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 17:16

Veolia annonce le succès de son opération d'actionnariat salarié Sequoia 2025, ouverte à 190 000 collaborateurs dans 56 pays. Plus de 85 000 salariés y ont participé, soit un taux de souscription record de près de 45%.

L'opération représente 329,3 MEUR et 13 065 890 actions, dont 11 289 176 nouvelles. Pour neutraliser la dilution, Veolia a annulé simultanément le même nombre d'actions autodétenues, maintenant son capital social inchangé à 3,7 MdEUR.

Les salariés renforcent ainsi leur statut de premier actionnaire, détenant désormais plus de 9,5% du capital.

Estelle Brachlianoff, directrice générale, souligne que ce succès reflète 'la confiance et l'engagement des collaborateurs' envers le plan stratégique GreenUp 24-27.

