Masters 1000 de Paris: Auger-Aliassime défiera Sinner en finale

Le Canadien Félix Auger-Aliassime retourne le service du Kazakhstanais Alexander Bublik lors de la demi-finale du Masters 1000 de Paris, le 1er novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le N.2 mondial Jannik Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime (10e), vainqueurs en deux sets samedi en demi-finales du Masters 1000 de Paris, s'affronteront dimanche pour le titre, qui replacerait l'Italien au sommet du classement ATP.

Le Canadien, en forme ascendante, a battu le Kazakhstanais Alexander Bublik 7-6 (7/3), 6-4 et jouera sa deuxième finale en Masters 1000. Il assurera sa place au Masters de Turin (9-16 novembre) s'il bat Sinner, vainqueur expéditif d'Alexander Zverev 6-0, 6-1 samedi.

Auger-Aliassime a dépassé l'Italien Lorenzo Musetti pour s'emparer provisoirement de la huitième et dernière place qualificative pour le prestigieux rendez-vous italien de fin de saison.

À Madrid en 2024, il avait perdu sa première finale en Masters 1000 contre le Russe Andrey Rublev à cause "d'un excès de nervosité", a-t-il estimé samedi en conférence de presse.

"J'aborde le match de demain (dimanche, NDLR) avec plus de tranquillité dans mon esprit", a assuré le demi-finaliste du dernier US Open, où il s'était justement incliné contre son prochain adversaire à Paris.

Le défi sera de taille face à Sinner, implacable en demi-finales contre Alexander Zverev (3e).

Le tenant du titre à Paris a été balayé 6-0, 6-1 par le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, qui tentera dimanche de décrocher un premier titre dans la capitale française.

"On ne peut pas vraiment analyser le match", a affirmé Sinner sur le court. "J'ai vu tout de suite qu'il (Zverev) ne se déplaçait pas très bien, c'était évident qu'il était à la peine" physiquement, a poursuivi le vainqueur six jours après un duel beaucoup plus accroché contre le Hambourgeois en finale de l'ATP 500 de Vienne.

"Je n'étais pas à 100%", a confirmé Zverev au lendemain d'un quart de finale marathon contre l'ex-N.1 mondial russe Daniil Medvedev (13e).

"Et quand on n'est pas à 100% contre le meilleur joueur du monde sur cette surface, c'est compliqué" de le battre, a-t-il soupiré.

"Ça ne change pas grand-chose de redevenir N.1 mondial pour une ou deux semaines", a ajouté Sinner lors d'une nouvelle interview éclair en zone mixte.

Le Kazakhstanais Alexander Bublik fracasse sa raquette lors de la demi-finale du Masters 1000 de Paris contre le Canadien Félix Auger-Aliassime, le 1er novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'Italien aura en effet davantage de points à défendre au Masters de Turin que son grand rival Carlos Alcaraz, actuel N.1 mondial.

Auger-Aliassime mène trois victoires à deux dans ses duels avec Sinner, mais il a remporté l'une des confrontations en raison d'un forfait de l'Italien et ne l'a plus battu à la régulière depuis 2022.

Si le Canadien perd la finale dimanche, il restera jusqu'au bout sous la menace de Musetti dans la course au Masters.

L'Italien s'est inscrit à la dernière minute à l'ATP 250 d'Athènes (2-8 novembre) tandis qu'Auger-Aliassime doit disputer en parallèle l'ATP 250 de Metz.

- "Maturité du jeune marié" -

Sur le Central parisien, Auger-Aliassime (ex-6e mondial) a livré un premier set de haut vol. Intraitable au service (dix aces durant la première manche), le Canadien s'est heurté à un adversaire tout aussi solide sur son engagement, aucun des deux joueurs ne concédant la moindre balle de break dans le set inaugural, qui s'est donc joué au tie-break.

Le jeu décisif a basculé en faveur d'Auger-Aliassime sur une poignée de fautes directes de son adversaire, qui disputait à 28 ans sa première demi-finale en Masters 1000 après avoir notamment éliminé le 4e mondial Taylor Fritz et l'Australien Alex De Minaur (6e) aux tours précédents.

Pas résigné, Bublik a pris deux fois un break d'avance dans la deuxième manche, mais son cadet montréalais de 25 ans a chaque fois recollé, avant de porter l'estocade en prenant à son tour le service du Kazakhstanais pour mener 5-4. Un changement de côté plus tard, il confirmait son break sur son service pour s'ouvrir les portes de la finale.

Félix Auger-Aliassime salue la foule après sa qualification pour la finale du Masters 1000 de Paris, le 1er novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Je pense que c'est le calme, l'assurance, la conviction que j'avais la possibilité de revenir qui m'ont permis de gagner en deux sets", a déclaré le vainqueur en conférence de presse.

"C'est peut-être la maturité de l'homme de 25 ans, ou du jeune marié", a souri le Canadien, qui s'est uni en septembre à la cavalière Nina Ghaibi.

Malgré sa défaite en demi-finale, Alexander Bublik va atteindre le meilleur classement de sa carrière, au 13e rang mondial.