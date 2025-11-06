 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 017,33
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Veolia 'en ligne avec ses objectifs annuels' à fin septembre
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 08:42

Veolia revendique des résultats des 9 premiers mois 2025 'solides, en ligne avec les objectifs annuels', avec notamment un EBIT courant en hausse organique de 7,9% à 2,74 milliards d'euros et une croissance organique de l'EBITDA de 5,4% à 5,08 MdsEUR.

Le groupe de services aux collectivités explique que cette progression est soutenue par l'efficacité opérationnelle et les synergies en ligne avec les objectifs, ainsi que par la croissance de son chiffre d'affaires.

Celui-ci s'est établi à plus de 32,3 MdsEUR à fin septembre, en augmentation de 1,7% à périmètre et change constants (+3,2% hors effet prix des énergies qui impacte majoritairement l'Europe, une performance en ligne avec le premier semestre).

'Le groupe réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'international, et son activité hors d'Europe a d'ailleurs progressé de près de 5% depuis le début de l'année et de près de 7% sur le seul troisième trimestre', précise la directrice générale Estelle Brachlianoff.

Veolia confirme donc pleinement ses objectifs pour l'année 2025, parmi lesquels une croissance organique (et en excluant les prix de l'énergie) de son EBITDA de +5 à +6%, ainsi que ceux de son plan GreenUp 2024-2027.

Valeurs associées

VEOLIA
29,2200 EUR Euronext Paris +0,62%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank