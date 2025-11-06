Veolia 'en ligne avec ses objectifs annuels' à fin septembre
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 08:42
Le groupe de services aux collectivités explique que cette progression est soutenue par l'efficacité opérationnelle et les synergies en ligne avec les objectifs, ainsi que par la croissance de son chiffre d'affaires.
Celui-ci s'est établi à plus de 32,3 MdsEUR à fin septembre, en augmentation de 1,7% à périmètre et change constants (+3,2% hors effet prix des énergies qui impacte majoritairement l'Europe, une performance en ligne avec le premier semestre).
'Le groupe réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'international, et son activité hors d'Europe a d'ailleurs progressé de près de 5% depuis le début de l'année et de près de 7% sur le seul troisième trimestre', précise la directrice générale Estelle Brachlianoff.
Veolia confirme donc pleinement ses objectifs pour l'année 2025, parmi lesquels une croissance organique (et en excluant les prix de l'énergie) de son EBITDA de +5 à +6%, ainsi que ceux de son plan GreenUp 2024-2027.
Valeurs associées
|29,2200 EUR
|Euronext Paris
|+0,62%
