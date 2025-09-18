Veolia émet une nouvelle série obligataire hybride
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 07:07
L'opération a accumulé les ordres de près de 200 investisseurs pour un montant total de 4,7 MdsEUR, soit un taux de sursouscription supérieur à 5,5 fois, permettant une prime de nouvelle émission négative (-5 points de base).
'Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière', commente le groupe de services aux collectivités.
Valeurs associées
|28,620 EUR
|Euronext Paris
|-0,42%
