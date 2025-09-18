 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Veolia émet une nouvelle série obligataire hybride
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 07:07

Veolia indique avoir émis avec succès une nouvelle série obligataire hybride, qui prend la forme d'une émission obligataire super-subordonnée perpétuelle de 850 millions d'euros, avec une première reset date en janvier 2033, portant un coupon de 4,322%.

L'opération a accumulé les ordres de près de 200 investisseurs pour un montant total de 4,7 MdsEUR, soit un taux de sursouscription supérieur à 5,5 fois, permettant une prime de nouvelle émission négative (-5 points de base).

'Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière', commente le groupe de services aux collectivités.

Valeurs associées

VEOLIA
28,620 EUR Euronext Paris -0,42%
