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Veolia-Ebitda en hausse de 5% au S1, objectifs rehaussés
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 07:59
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Veolia VIE.PA a rehaussé jeudi sa prévision annuelle de croissance du résultat net courant part du groupe à 8% à change constant, afin de prendre en compte son acquisition de Clean Earth et après avoir fait état d'un Ebitda semestriel de 3,55 milliards d'euros, en hausse de 5% sur un an.

"Les vagues de chaleur exceptionnelles, la multiplication des épisodes de sécheresse et l'accélération des besoins des industries de l’IA confirment la pertinence des solutions du Groupe et renforcent les moteurs structurels de sa croissance", a déclaré la directrice générale Estelle Brachlianoff dans un communiqué.

Veolia a par ailleurs maintenu ses autres objectifs, dont sa prévision d'une croissance organique de l’Ebitda de 5% à 6% en 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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