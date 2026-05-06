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Veolia: Ebitda en hausse de 5,1% au T1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 08:05

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège de l'entreprise à Aubervilliers, près de Paris

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège de l'entreprise à Aubervilliers, près de Paris

Veolia a ‌fait état mercredi d'un Ebitda ​en croissance de 5,1% sur un an à périmètre et change constants, à ​1,77 milliard d'euros, le spécialiste français de la ​gestion de l'eau, ⁠des déchets et de l'énergie disant ‌avoir été porté par les besoins de services essentiels et de ​sécurité ‌écologique.

"Veolia répond à des besoins ⁠critiques croissants et notre modèle d’affaires nous rend peu sensible aux cycles économiques ⁠ou à ‌l’inflation", a déclaré la directrice ⁠générale Estelle Brachlianoff dans un ‌communiqué.

Le chiffre d'affaires sur la ⁠période janvier-mars est ressorti à ⁠11,43 milliards ‌d'euros, en hausse de 1,0% sur un ​an, "après prise ‌en compte de l’effet de la baisse du prix ​des énergies".

Veolia a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026 et ⁠précisé que son positionnement et son modèle d'affaires lui permettent de n'observer qu'un impact limité de la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

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