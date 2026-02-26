Veolia-Ebitda annuel +6,3%, vise une croissance de 5-6% en 2026

Veolia VIE.PA a fait état jeudi d'une hausse de 6,3% de son bénéfice avant intérêts, impots, dépréciation et amortissement (Ebitda) annuel à périmètre et change constants, au-dessus de la fourchette cible de 5% à 6%.

Le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie table pour 2026 sur une croissance organique de l’Ebitda de 5% à 6% et une hausse d’au moins 8% du résultat net courant part du groupe, en excluant Clean Earth.

"Nous sommes ainsi pleinement confiants pour 2026 et au-delà", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe dans un communique de presse.

