Veolia dévoile des perspectives ambitieuses dans les technologies de l'eau

(AOF) - A l'occasion de sa conférence Deep Dive “New Solutions for Water” en Hongrie ce jeudi, Veolia a dévoilé ses ambitions de croissance pour capitaliser sur le développement attendu du marché des technologies de traitement de l'eau. Selon les estimations de Veolia, ce marché représente aujourd'hui environ 220 milliards d'euros en progression constante de 2% à 3 % par an. Veolia veut ainsi tirer parti de la croissance dans ce secteur en pleine expansion, et assurer une progression 3 fois plus importante que celle du marché, de l'ordre de 6% à 10% par an.

Dans le cadre de son plan "GreenUp" 2024-2027, la multinationale française vise une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 6% à 10%. Elle anticipe aussi une croissance moyenne annuelle de l'Ebitda d'environ 10% ainsi qu'une croissance de la marge d'Ebitda (hors projets) d'environ plus de 300 points de base.

Le groupe prévoit aussi une croissance du ROCE (rentabilité des capitaux investis).

D'ici 2023, Veolia s'attend à une augmentation de 50% du chiffre d'affaires dans les technologies de traitement de l'eau.

"Il est crucial de pouvoir répondre à la demande croissante dans les secteurs clés des technologies de l'eau afin de renforcer la compétitivité des territoires et des industries et de relever les défis de la gestion durable des ressources", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.

Par ailleurs, Veolia vise le milliard de chiffre d'affaires d'ici 2030 dans la lutte contre les micropolluants. Le groupe a annoncé le lancement d'une offre pionnière de traitement des PFAS (polluants éternels du fait de leur persistance dans l'environnement) : "BeyondPFAS".

