Véolia : débordement des 27,7E validé ? information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 13:39









(CercleFinance.com) - Véolia a accéléré brutalement à la hausse vers 13H et cette 'poussée' débouche sur le débordement de la résistance des 27,7E (du 212 janvier).

Un signal 'bull' pourrait être validé avec un 1er objectif à 28,30E (zénith du 9 décembre dernier) puis 28,8E (ex-plancher du 3 octobre dernier).





